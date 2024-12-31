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Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kutlandı

Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kutlandı
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından düzenlenen 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' programlarında Mekke'nin fethinin önemi vurgulandı. Katılımcılar, fetih ile işgal arasındaki farkı ele alarak Gazze'de yaşananlara dikkat çekti.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Mekke'nin fethi kutlandı.

Edirne'de Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesince "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan şube başkanı Adülhamit İriş, fetihler içerisinde Mekke'nin fethinin özel bir anlam taşıdığını söyledi.

Mekke'nin fethinin şirkin ortadan kaldırılması ve gönüllerin Hakk'a açılmasının en büyük sembolü olduğunu belirten İriş, "Fetih işgal değildir. Fetih ile işgal arasındaki farkı iyi anlamalıyız. Mekke'nin fethinin insanlık tarihi açısından en büyük olaylardan biri olduğunu öğrenmeliyiz. İşgal sömürmektir, talan etmektir, köleleştirmektir. Fethin gayesiyse imar etmektir." dedi.

İriş, fetih ile işgal arasındaki farkı görmek için bugün Filistin'de yaşananlara bakmanın yeterli olacağını dile getirdi.

Bugün Gazze'de yaşananların insanlık onurunu ayaklar altına aldığını ifade eden İriş, "Vicdanı olan hiçbir insan bu vahşete bigane kalamaz. Yapılan katliamların, öldürülen çocukların, kadınların, masumların, yağmalanan şehirlerin, sömürülen kaynakların haddi, hesabı yoktur. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'mızın işgali kabul edilemez. Kudüs'ün işgali kabul edilemez. Bir ırkın üstünlüğünü ve seçilmişliğini iddia eden siyonizmin insanlığa getireceği ancak ve ancak köleliktir." diye konuştu.

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ezber'in Mekke'nin fethinin önemini anlattığı program tiyatro gösterisiyle sona erdi.

Kırklareli

Kırklareli'nde ise AGD tarafından Kırklareli Kültür Merkezi Salonu'nda "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi.

Program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Demircihalil Köyü Cami İmamı Mustafa Sarıgül'ün Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

AGD Kırklareli Şube Başkanı Ferhat Yıldırım, programda bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Yıldırım, Müslümanlar için Mekke'nin son derece önemli bir yer olduğunu söyledi. Müslümanların ilk kıblegahına işaret eden Yıldırım, Gazze'de binlerce sivil halkın İsrail tarafından katledildiğini kaydetti.

Müslümanlar olarak Gazze'nin yanında yer aldıklarını dile getiren Yıldırım, "Bugün Mekke'nin fethini kutlamak ve aynı zamanda Gazze'de siyonistlere karşı mücadele eden o dağ gibi yiğitlere selam göndermek için buradayız." dedi.

Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök de Mekke'nin fethi sırasında verilen mücadeleyi anlattı.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okunarak, tiyatro gösterisi yapıldı; Siyer-i Nebi yarışmasına katılan öğrencilere ödülleri verildi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da AGD tarafından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" Programı gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, AGD Tekirdağ Şubesi Üniversite Komisyon Başkanı Ömer Faruk Toytekin konuşma yaptı.

Ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İlahiyat Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çınar da Mekke'nin fethinin önemini anlattı.

Program, çocukların hazırladığı gösterilerin sunulmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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