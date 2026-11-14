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Mekke'deki ortak savunma anlaşmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi

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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşmasının onaylanması uygun bulundu ve kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımı itibarıyla yürürlüğe giren kanunun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.

Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı arasında ortak savunmaya ilişkin Mekke Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kanunda, 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması"nın onaylanmasının uygun bulunduğu belirtildi.

Yayımı itibarıyla yürürlüğe giren kanunun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.

Kaynak: AA
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