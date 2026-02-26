Haberler

Aydın'da uçurumda bulunan cesetle ilgili 4 tutuklama

Aydın'ın Söke ilçesinde Mehmet Çiftçi'nin uçurumda ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Yapılan soruşturmada, Çiftçi'nin arkadaşlarıyla birlikte define aradığı ve dinamit patlaması sonucu hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

AYDIN'ın Söke ilçesinde Mehmet Çiftçi'nin (46) uçurumda ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olay, geçen pazartesi günü Davutlar Mahallesi Nallıca mevkisinde meydana geldi. Acil Çağrı Merkezine saat 11.29'da uçurumda hareketsiz yatan bir kişi olduğu yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin güçlükle ulaştığı noktada yapılan kontrolde, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin Mehmet Çiftçi (46) olduğu tespit edildi.

9 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Yapılan soruşturma sonrası Mehmet Çiftçi'nin arkadaşlarıyla birlikte define aradığı, patlatılan dinamit nedeniyle hayatını kaybeden Çiftçi'nin cesedinin uçurumdan atıldığı şüphesi üzerine 9 kişi gözaltına alındı. Bugün sabah saatlerinde Söke Adliyesine sevk edilen 9 şüpheliden, Mehmet Çiftçi'nin eşi G.Ç. ile oğlu U.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Atilla T., Ercan P., Haluk C. ve Onur Ö. ise tutuklandı.

Mehmet Çiftçi'nin eşi G.Ç.'nin jandarmadaki ifadesinde, "Atilla T. eşimin telefonunu aldı ve şifresini bana açtırdı. İçerisinde bulunan görüşmeleri ve mesajları sildi, telefonu geri yerine koydu. Daha sonra telefon sinyallerinin belli olmaması için Atilla T., 'Biz İzmir'e gidelim, sen daha sonra eşin hakkında kavga ettik, yanımdan ayrıldı ve daha önceden intihara teşebbüs ettiğini söyleyerek müracaatta bulun' diyerek ayrıldılar. Ben eşime ne yaptıklarını sordum. Atilla T. bana, 'Uçurumdan yolun kenarına attık' dedi ve 'Ya hapse gireceksin ya da böyle olacak' dedi. Ben de bunun üzerine içimin rahat olmadığını, eşimin bir çöp gibi bir yere atılmaması gerektiğini, bir mezarı olması gerektiğini söyledim. Daha sonra olay yerinden hep birlikte ayrıldık" dediği öğrenildi.

Olayın şokuyla ne yapacağını bilemediği için o gün söylenenleri kabul ettiğini öne süren G.Ç.'nin pişmanlık duyduğu ve eşinin orada bırakılmasına neden olan kişilerden de şikayetçi olduğu kaydedildi.

Öte yandan tutuklanan şüphelilerin ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
