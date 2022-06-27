Mehmet Bekaroğlu: 'Çay Kanunu Teklifini Veren AKP Milletvekilleri, Teklifi Geri Çekip Karadenizlilerden Özür Dilesin'

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, çay üreticilerinin tepkisi üzerine TBMM Tarım Komisyonu'ndaki görüşmeleri ertelenen AKP'nin Çay Kanunu Teklifi'nin geri çekilmesi ve teklif sahibi milletvekillerinin Karadenizlilerden özür dilemesi gerektiğini söyledi. Bekaroğlu, "Sonra da gelsinler bizim verdiğimiz; çaydaki kapasite, kota, kontenjan sorununu ortadan kaldıran, taban fiyat getiren, üretimi arttıran, çay üretimini bilimsel standartlara bağlayan, ÇAYKUR'u Varlık Fonu'ndan çıkaran teklifimizi desteklesinler ve bir haftada oybirliği ile kanunlaştırıp bölge insanını rahatlatalım" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, bugün yaptığı yazılı açıklamada, çay üreticilerinin tepkisi üzerine yarın TBMM Tarım Komisyonu'ndaki görüşmeleri ertelenen Çay Kanunu Teklifi'ni değerlendirdi. Bekaroğlu, şu açıklamaları yaptı:

"TEKLİF, KARADENİZLİLERE 'YA GÖÇ ET YA KENDİ TOPRAĞININ KÖLESİ OL' DAYATMASI"

"AKP tarafından hazırlanan ve TBMM Başkanlığı'na sunulan Çay Kanunu Teklifi'nin 28 Haziran Salı günü TBMM Tarım Komisyonunda görüşüleceği duyurulmuştu. Karadeniz insanını Sri Lanka'da olduğu gibi kendi topraklarında köle haline getirecek düzenlemeler içeren teklifin komisyondaki görüşmeleri çay üreticilerinden gelen tepkiler üzerine ertelendi ama henüz geri çekilmedi. Rize Milletvekili olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın ilk imzacısı olduğu, diğer iki Rize Milletvekili ile başta Artvin, Trabzon ve Giresun olmak üzere 84 AKP milletvekilinin imzasını taşıyan Çay Kanunu Teklifi'nin, ÇAYKUR'un tasfiyesi ve bölge insanının mülkiyetindeki çay bahçelerine çökme girişimi olduğunu, çay ithalatının önünü açtığını, çay üretiminin kısıtlandığını, Türkiye kuru çay pazarının uluslararası tekellere teslim edilmeye çalışıldığını, Karadenizlilere 'ya göç et, ya kendi toprağında köle ol' dayatması anlamına geldiğini ısrarla anlattık.

"KAFALARINDA OLAN, 2 MİLYAR DOLARKLIK TÜRKİYE PAZARINI ULUSLARASI ÇAY TEKELLERİNİN DİSTRİBÜTÖRLÜĞÜNE BIRAKMAKTIR"

Çay üreticilerinden gelen tepkiler üzerine teklif sahipleri panikleyerek birbirini suçlamaya, 'Ben yapmadım, o yaptı' demeye başladılar. Ama bunların gözü öyle dönmüş ki, çay üreticilerinin biraz yumuşadığını görünce ufak tefek rötuşlarla aynı teklifi yeniden getireceklerdir. Çay Kanunu Teklifi'nde sözleşmeli üretimi dayattıktan sonra, sanki yaş çay fiyatının belirlenmesi diye bir mevzu ortada kalıyormuş gibi dikkatleri buraya; 'Yaş çay fiyatını Ulusal Çay Konseyi belirleyip ilan eder' maddesine yöneltiyorlar. Gerçekte önerdikleri, bugüne kadar yaş çayın yarısını alan ÇAYKUR'un alım fiyatını da ortadan kaldırmak ve üreticiyi tamamen özel sektöre mahkum etmektir. Kafalarında olan, çay üretimini azaltmak ve yıllık 2 milyar dolarlık Türkiye pazarını uluslararası çay tekellerinin distribütörlüğüne hazırlanan 7-8 firmanın tekeline bırakmaktır. Zaman içerisinde ise uluslararası firmalara bu pazarı peşkeş çekmek!

"BUNU YAPANLAR ORTADADIR, İMZA ATANLAR BELLİDİR"

Bunu yapanlar ortadadır, imza atanlar bellidir. 'Ben hazırlamadım, o hazırladı' gibi laflar korkunun yansımasıdır. Borsa başkanı diyor ki, 'Ben yapmadım.' 2020'de eski Bakan Pakdemirli, çay kanunu hazırlaması için üniversiteye görev vermiş. 6 Nisan 2021 tarihli TBMM KİT Komisyonu toplantısında ÇAYKUR Genel Müdürü, kendisine çay kanunu çalışmalarıyla ilgili olarak yöneltilen sorulara, taban fiyat konusunda tam bir mutabakat sağlanamadığından kanun çalışmalarında mesafe alınamadığını, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de çay kanunu çalışması yapılması görevini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne verdiğini ifade etmiştir. Buna karşılık üniversite diyor ki, 'benim çalışmam bu değil'. Diyor ama 28 maddelik taslağı kamuoyuna açıklamıyor. Üniversite hazırladığı taslağı açıklasın ki, görelim hangi mahfillerde ne müdahaleler olmuş.

"ALİM'LER SİZ NİYE SUSUYORSUNUZ? SİZİN ÇAY VE ÇAYKUR'LA İLGİLİ BİR SÖZÜNÜZ YOK MU?"

Teklif sahibi Hayati Yazıcı ile diğer Rize milletvekilleri çay üreticilerine açıklama yapma gereği duymuyor. Peki Alimler siz niye susuyorsunuz; sizin çay ve ÇAYKUR'la ilgili bir sözünüz yok mu? Hadi AKP İl Başkanı Alim susuyor tüm AKP'liler gibi, peki bize laf yetiştiren, algı operasyonu yapmakla suçlayan Genel Müdür Alim niye susuyor? Her yıl ucuz kuru çay satıp ceplerini doldurduğu büyük özel sektör firmaları öyle istediği için mi susuyor, ÇAYKUR'un idam fermanına itiraz etmeyecek mi?

"TEKLİF SAHİBİ HAYATİ YAZICI İLE İMZA VEREN TÜM AKP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ TEKLİFİ GERİ ÇETİĞİNİ SÖYLEYİP ÖZÜR DİLESİNLER"

Benim önerim şu: Teklif sahibi Hayati Yazıcı, Osman Aşkın Bak, Muhammed Avcı, Artvin, Trabzon ve Giresun milletvekilleri ile imza veren diğer tüm AKP'li milletvekillerini yanına alarak bu kanun teklifini geri çektiklerini söyleyip, böyle bir 'fırsatçı, ahlaksız' teklifte bulundukları için Rize'den, Karadeniz'den ve Türkiye'den özür dilesinler. Sonra da gelsinler bizim verdiğimiz; çaydaki kapasite, kota, kontenjan sorununu ortadan kaldıran, taban fiyat getiren, üretimi arttıran, çay üretimini bilimsel standartlara bağlayan, ÇAYKUR'u Varlık Fonu'ndan çıkaran teklifimizi desteklesinler ve bir haftada oybirliği ile kanunlaştırıp bölge insanını rahatlatalım."

ANKA / Güncel