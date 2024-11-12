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Mehmet Akarca Kamu Başdenetçisi Olarak Seçildi

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Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, TBMM Genel Kurulu'nda 264 oy alarak Kamu Başdenetçiliği görevine seçildi. Akarca, 5 Aralık'ta göreve başlayacak.

(TBMM) - Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 264 oyla, 5 Aralık'ta görevi sona erecek olan Şeref Malkoç'un yerine Kamu Başdenetçiliği'ne seçildi.

Görev süresi 5 Aralık'ta dolacak olan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un koltuğu için bugün TBMM Genel Kurulu'nda seçim yapıldı. 24 Ekim'de TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonda yapılan seçimin dördüncü turunda oyların salt çoğunluğunu alan eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Şinasi Yurdakul ve Burhanettin Sağsöz Kamu Başdenetçisi adayları olmuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamanın dördündcü turunda kullanılan 276 oyun 264'ünü alan Mehmet Akarca, 5 Aralık'ta Kamu Başdenetçiliği görevine gelecek. Diğer aday Burhanettin Sağsöz ise dördüncü turda hiç oy almadı.

İlk olarak 15 Kasım 2016, ardından 11 Kasım 2020'de TBMM Genel Kurulu tarafından Kamu Başdenetçisi seçilen Şeref Malkoç'un görev süresi 5 Aralık'ta sona erecek.

Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı seçimlerini Ömer Kerkez'e karşı 37. turda kaybetmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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