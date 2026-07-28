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TBMM'de Yeni Oturma Düzeni: YENİ Parti AK Parti'nin Yanında, CHP DEM Parti ile MHP Arasında

TBMM'de Yeni Oturma Düzeni: YENİ Parti AK Parti'nin Yanında, CHP DEM Parti ile MHP Arasında
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TBMM Genel Kurulu'nda, YENİ Parti'nin kurulmasıyla siyasi parti grup sayısının 7'ye yükselmesi üzerine geçici oturma düzeni belirlendi. Başkan Numan Kurtulmuş, partilere gönderdiği yazıda, DEM Parti'nin kullandığı iki ön sıradan birinin CHP'ye tahsis edileceğini ve oturma düzeninin soldan sağa AK Parti, YENİ Parti, DEM Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi şeklinde olduğunu duyurdu.

Haber: Erva GÜN

(TBMM) - TBMM'de, YENİ Parti'nin kurulması ve siyasi parti grup sayısının 7'ye yükselmesi üzerine Genel Kurul'da geçici olarak yeni oturma düzeni belirlendi. YENİ Parti, AK Parti'nin yanında yer alacak. CHP için DEM Parti ile MHP'nin arasında yer belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün YENİ Parti ile CHP parti yöneticileriyle görüştükten sonra Genel Kurul'da oturma düzenini belirledi. Kurtulmuş, partilere gönderdiği yazıda "TBMM'de temsil edilen siyasi parti grubunun 7'ye çıkması üzerine Genel Kurul'da oturma düzeninin yeniden belirlenmesine ihtiyaç olduğunu" vurguladı.

Kurtulmuş, "Başkanlık Divanı'nda bu konuda bir karar alınıncaya kadar geçici olarak siyasi parti gruplarının Genel Kurul'da oturma düzeninin, ön sıralar ile arka sıraların mevcut yerleşim düzeni göz önünde bulundurularak DEM Parti'nin mevcutta kullandığı iki ön sıradan birinin CHP Grubu'na tahsis edileceğini" bildirdi.

Numan Kurtulmuş, Başkanlık Divanı'nın oturuşuna göre en solda AK Parti olmak üzere sırasıyla YENİ Parti, DEM Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grupları şeklinde belirlendiği kaydetti.

Kaynak: ANKA
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