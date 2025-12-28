Makas atan sürücü bariyerlere çarptı, motoru alev alıp yola fırladı

İstanbul'da Şişli Mecidiyeköy mevkii D100 kara yolu Ankara istikametinde saat 09.30 sıralarında dehşet verici bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolunda otomobille seyreden sürücü, iki aracın arasından makas atarak geçti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı.

ARAÇ ALEV ALDI, MOTORU YOLA FIRLADI

Kazada aracın motor kısmında patlama meydana geldi. Alevler kısa sürede aracı sararken, patlama meydana gelen motor ise yola fırladı. Araçta oluşan alevler bir süre sonra kendiliğinden söndü. Kaza anı ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, yolu trafiğe kapatıp çevrede güvenlik önlemi alırken kazada yaralanan sürücü ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi. İtfaiye ekipleri olay yerinde çalışma yaparken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.