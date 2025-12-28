Haberler

Makas atan sürücü bariyerlere çarptı, motoru alev alıp yola fırladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şişli'de D100 kara yolunda makas atan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyere çarptı. Aracın motoru alev alıp yola fırladı. Alevler bir süre sonra kendiliğinden sönerken sürücü yaralandı.

  • İstanbul Şişli Mecidiyeköy'de D100 karayolunda bir otomobil sürücüsü makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarptı.
  • Kazada aracın motor kısmında patlama meydana geldi ve motor yola fırladı.
  • Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da Şişli Mecidiyeköy mevkii D100 kara yolu Ankara istikametinde saat 09.30 sıralarında dehşet verici bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolunda otomobille seyreden sürücü, iki aracın arasından makas atarak geçti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı.

Makas atan sürücü bariyerlere çarptı, motoru alev alıp yola fırladı

ARAÇ ALEV ALDI, MOTORU YOLA FIRLADI

Kazada aracın motor kısmında patlama meydana geldi. Alevler kısa sürede aracı sararken, patlama meydana gelen motor ise yola fırladı. Araçta oluşan alevler bir süre sonra kendiliğinden söndü. Kaza anı ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Makas atan sürücü bariyerlere çarptı, motoru alev alıp yola fırladı

SÜRÜCÜ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, yolu trafiğe kapatıp çevrede güvenlik önlemi alırken kazada yaralanan sürücü ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi. İtfaiye ekipleri olay yerinde çalışma yaparken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Makas atan sürücü bariyerlere çarptı, motoru alev alıp yola fırladı

Makas atan sürücü bariyerlere çarptı, motoru alev alıp yola fırladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vucic'ten Türkiye'ye haddini aşan suçlama

Türkiye'ye haddini aşan suçlama! Skandal ifadeler kullandı
Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den Terörsüz Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Strateji kökten değişiyor
Efsane oyuncu Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti

Dünya sinemasının efsane ismi 91 yaşında hayatını kaybetti
Yüzyılın Konut Projesi'nde kritik tarih yarın! İşte ilk kuranın çekileceği şehir

Nefesler tutuldu! Milyonların beklediği adım yarın atılıyor
Vucic'ten Türkiye'ye haddini aşan suçlama

Türkiye'ye haddini aşan suçlama! Skandal ifadeler kullandı
KIZILELMA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk

KIZILELMA'dan bir ilk daha! Dünya havacılık tarihine geçti
Keçiörengücü 3 puanı 3 golle aldı

Bu maçı izleyenler futbola doydu! Başkentte tam 4 gol