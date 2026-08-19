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Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir işlemleri tamamlandı

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Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir işlemleri tamamlandı
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Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancıların lideri Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle gerçekleştirilen fethi kabir işlemi tamamlandı. Denizolgun'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016'da vefat eden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün şüpheli bulunması üzerine feth-i kabir (mezar açma) kararı verdi.
  • Feth-i kabir işlemi Karacaahmet Mezarlığı'nda bugün saat 12.00 itibarıyla tamamlandı; elde edilen bulgular Adli Tıp Kurumu tarafından incelenecek.
  • Soruşturma dosyasında ölümün bildirilmesindeki gecikme, cansız bedendeki bulgular ve dönemin adli tıp incelemelerinin eksik olduğu iddiaları yer alıyor.

Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar cemaatinin lideri Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Denizolgun hakkında feth-i kabir kararı verildi. Polis ekipleri Karacaahmet Mezarlığı çevresinde güvenli önlemlerini arttırırken savcı ve olay yeri inceleme ekipleri mezarlığa geldi.

BAŞSAVCILIK DUYURDU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2026/8086 sırasına kayıtlı olan soruşturma dosyasında, 06/09/2016 tarihinde vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu anlaşılmakla; CMK’nın ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

FETHİ KABİR İŞLEMİ TAMAMLANDI

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda başlatılan feth-i kabir (mezar açma) işlemi bugün saat 12.00 itibarıyla tamamlandı.

Karar kapsamında Denizolgun’un kabri açılarak ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla adli inceleme başlatıldı. Feth-i kabir işleminin ardından elde edilen bulguların Adli Tıp Kurumu tarafından inceleneceği bildirildi.

Denizolgun’un vefatına ilişkin dosyada, ölümün resmi makamlara bildirilmesindeki gecikme, cansız beden üzerinde bulunduğu ileri sürülen bulgular ve dönemin Adli Tıp incelemelerinin eksik veya hatalı yapıldığına yönelik iddialar yer alıyor.

ADALET BAKANLIĞI YAKIN TAKİPTE

Sürecin, faili meçhul ve şüpheli ölüm dosyalarının yeniden incelenmesinde başsavcılıklarla koordinasyon görevi yürüten Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından da takip edildiği öğrenildi.

Denizolgun ailesinin kısa süre önce söz konusu Daire Başkanlığına resmi başvuruda bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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