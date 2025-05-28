MEB Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması Ödül Töreni Gerçekleşti

MEB Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması Ödül Töreni Gerçekleşti
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinasyonuyla gerçekleştirilen MEB Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması ödülleri, İstanbul'da düzenlenen bir törenle sahiplerine verildi. Bakan Tekin, yarışmada ödül alan öğrencileri tebrik ederken Türk mutfağının zenginliğine vurgu yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle düzenlenen "MEB Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması" ödül töreni, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki ödül törenine gönderdiği video mesajında, Ankara'daki yoğun programlarından ötürü programa katılamadığını belirterek, yarışmada ödül alan öğrencileri tebrik etti.

Mutfak kültürünün toplumların kimliğini şekillendiren en önemli değerlerden biri olduğuna dikkati çeken Tekin, "Türk mutfağı Orta Asya'dan başlayan tarihi yolculuğunda birçok farklı kültür ile harmanlanarak zenginleşmiş, bugün ise bereketli Anadolu coğrafyasının sunduğu çeşitlilikle dünyada hak ettiği saygın konuma ulaşmıştır." dedi.

Tekin, mutfağın sadece yemek pişirilen yer olmadığını, nimete saygının, şükretmenin, paylaşmanın ve dayanışmanın mekanı, iyiliğin, beraberliğin ve aile olmanın göstergesi olduğunu kaydetti.

Mutfağın aynı zamanda geçmişten geleceğe aktarılan köklü bir miras olduğunu vurgulayan Tekin, "Bu anlayışla mesleki ortaöğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizi sadece usta şefler olarak değil, aynı zamanda erdemli, değer odaklı ve üreten bireyler olarak yetiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, programda yaptığı konuşmada, geçmişteki bazı mesleklerin bugün yok olduğunu, birçok mesleğin de gelecekte ya olmayacağını ya da fonksiyonlarının değişeceğini söyledi.

Gastronominin turizmle birlikte şu an personel anlamında en çok ihtiyaç duyulan sektör olduğunu belirten Gül, "Meslek liselerimizin fiziki kapasiteleri her geçen gün gelişiyor. Atölyelerimiz her geçen gün fiziki yapılarını daha da iyileştiriyor. Hem Cumhurbaşkanımız hem de her bakanımız kendi alanıyla ilgili özel çalışma yapıyor. Milli Eğitim Bakanımız, Kültür Bakanımız ve diğer bakanlıklarımız sizleri daha iyi yetiştirmek için özel sektörle, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde kendi işinizi en iyi şekilde yapabilecek bir donanıma kavuşmanız için çalışmalar yapıyor. İnanıyorum ki bu yarışmalarla birlikte sizler, bir adım daha ileriye gideceksiniz. Size tecrübe aktaran öğretmenlerimize, bu işin duayeni arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Vali Gül, "Bu seneki yapılanlar geçen seneden daha iyi ama inanıyorum ki bundan sonraki senelerde yapılacaklar da bu seneden daha iyi olacak. Ödül alan kardeşlerimizi tebrik ediyorum, onlara teşekkür ediyorum." dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy'un da katıldığı program, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından son buldu.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
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