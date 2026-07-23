Yapay zeka destekli MEBİ platformu 6 milyona yakın kullanıcıya ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), hayata geçirilen yapay zeka destekli bireysel öğrenme platformu MEBİ'ye, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 5 milyon 676 bin kullanıcı giriş yaptı. Platformda öğrenciler tarafından bir yılda 7 milyonun üzerinde deneme sınavı ve değerlendirme testi tamamlandı.

MEBİ, 2025-2026 eğitim öğretim yılında milyonlarca öğrenci, öğretmen, mezun ve veliye ulaşarak eğitimde dijital dönüşümün önemli unsurlarından biri haline geldi.

Öğrencilerin okul derslerini destekleyen, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık süreçlerine katkı sunan platform, zengin içerikleri, kişiselleştirilmiş öğrenme önerileri, ölçme ve değerlendirme uygulamaları ile gelişim takip araçları sayesinde öğrenme sürecinin daha planlı, etkili ve erişilebilir biçimde yürütülmesini destekledi.

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme hedefi doğrultusunda hazırlanan MEBİ'de, konu anlatım videolarından özet içeriklere, video çözümlü sorulardan deneme ve tarama testlerine, çalışma planlarından ayrıntılı gelişim raporlarına kadar çok sayıda kaynak yer alıyor.

Yapay zeka destekli yönlendirmelerle öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını belirlemelerine ve eksiklerini tamamlamalarına yardımcı olan platform, öğretmenlere de öğrencilerinin akademik gelişimlerini izleyebilecekleri kapsamlı araçlar sunuyor.

Platform, 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca sürekli güncellenen içerikleri ve geliştirilen yeni özellikleriyle öğrencilerin bireysel öğrenme yolculuklarına eşlik etti.

Böylece MEBİ, yalnızca dijital içerik sunan bir platform olmanın ötesine geçerek öğrenci, öğretmen ve velileri aynı öğrenme ekosisteminde buluşturan bütünleşik bir eğitim ortamına dönüştü.

731 bin öğretmen, 852 bin veli platformdan yararlandı

MEBİ'ye bugüne kadar 4 milyon 92 bin 992 öğrenci, 731 bin 822 öğretmen ve 852 bin 69 veli giriş yaptı.

Platformdan yararlananların 556 bin 148'ini 5. sınıf, 472 bin 37'sini 6. sınıf, 222 bin 844'ünü 7. sınıf, 653 bin 424'ünü 8. sınıf öğrencileri oluşturdu.

9. sınıfta eğitim gören 451 bin 618 öğrenci, 10. sınıftan 423 bin 143 öğrenci, 11. sınıftan 295 bin 470 öğrenci, 12. sınıftan 440 bin 409 öğrenci ile üniversite sınavına hazırlanan 577 bin 899 mezun da platforma giriş yaparak sunulan hizmetlerden yararlandı.

Kullanım verilerine göre, öğrenciler, MEBİ'de sunulan dijital öğrenme içeriklerinden aktif şekilde yararlanıyor.

Temmuz 2025-Temmuz 2026 döneminde platformda 2,7 milyar sayfa etkileşimi gerçekleşti. Bu süreçte 683 bin 575 öğrenci, toplam 3 milyon 697 bin 783 deneme sınavını tamamlarken, 567 bin 208 öğrenci ise 3 milyon 444 bin 837 Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli değerlendirme testini çözdü.

2026-2027 eğitim öğretim yılında yeni özellik ve içerikler eklenecek

Ortaokul ve lise öğrencileri ile üniversite sınavına hazırlanan mezunlara yönelik dijital öğrenme desteği sunan MEBİ; konu anlatım videoları, video çözümlü sorular, deneme sınavları, konu özetleri, etkileşimli içerikler ve yapay zeka destekli çalışma planlarıyla bireysel öğrenme süreçlerine katkı veriyor.

Platformda yer alan yapay zeka destekli analiz araçları sayesinde öğrenciler, öğrenme eksiklerini belirleyebiliyor, gelişimlerini takip edebiliyor ve ihtiyaçlarına uygun çalışma önerilerine ulaşabiliyor.

Kullanıcı ihtiyaçları, eğitim alanındaki gelişmeler ve sahadan alınan geri bildirimler doğrultusunda sürekli geliştirilen MEBİ'nin altyapısı düzenli olarak iyileştiriliyor.

Öğrencilerin bireysel öğrenme süreçlerini daha etkili desteklemek, öğretmenlerin izleme ve yönlendirme imkanlarını güçlendirmek ve velilerin sürece daha etkin katılımını sağlamak amacıyla hazırlanan yeni özellik ve içeriklerin de 2026-2027 eğitim öğretim yılında devreye alınması planlanıyor.

Bireysel öğrenme platformuna "mebi.eba.gov.tr" adresinden ve mobil uygulama marketlerinden erişilebiliyor.