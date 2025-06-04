MEB, 'Eğitimin Yüzyılında 2 Yıl' bültenini yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Strateji Geliştirme Başkanlığı, son iki yılda hayata geçirilen faaliyetlerin yer aldığı "Eğitimin Yüzyılında 2 Yıl" adlı bülteni hazırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, 12. Kalkınma Planı (2024-2028), Orta Vadeli Program (2024-2026), Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı (2025) ve Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı (2024-2028) başta olmak üzere üst politika belgelerinde eğitime dair yer alan hedefler ve politikalar rehberliğinde çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Haziran 2023 - Haziran 2025 döneminde hayata geçirilen seçili faaliyetlerin yer aldığı "Eğitimin Yüzyılında 2 Yıl" adlı bülten hazırlandı.

Bültenin takdim yazısını kaleme alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, millet ve insanlık için çağı iyi bilen, geleceğe odaklanan, yenilikçi, sosyal ve kültürel farkındalığı yüksek, yetkin, üretken, öğrenme ve örnek olma sorumluluğunu bilen insan yetiştirmenin en temel vazifeleri olduğunu belirtti.

"Bizler düne sabitlenmiyor, yalnızca bugüne takılıp kalmıyor, medeniyet mirasımızın tüm hazinelerini işleyerek, yoğurarak ve özümseyerek geleceğe hazırlanıyoruz." ifadelerini kullanan Tekin, şunları kaydetti:

"Tüm insanlığa yeni yollar sunacak öğrencilerimizin, yetkin ve erdemli bireyler olarak yetişmeleri için daima yanlarında ve destekçisi olmaya devam ediyoruz. Gücünü aziz milletimizden, tarihe sığmayan destanlarımızdan, kadim medeniyetimizin yazgısından, bilimden, inancımızdan ve değerlerimizden alan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile gelecek nesillerin bizleri hayırla yad edeceğine ve nice güzellikleri beraberinde getireceğine olan inancımız tamdır.

Bu inançla birlikte çağın ihtiyaçlarına uygun, esnek ve yenilikçi eğitim sistemleri oluşturarak akademik bilgiyle donatılmış, milli-manevi değerlere sahip, erdem-değer-eylem ve becerilerle mücehhez yeni bir nesil yetiştirmeyi hedefledik. Bakanlığımızın asli amacı, evlatlarımızın kalpleri ülke ve millet sevgisiyle çarpan, idraki hakiki manada gelişmiş ve şahsiyet sahibi kişiler olmasıdır. Bu yolda ilerleyen çalışmalarımız böylesi bir perspektifi daha belirgin ve açık biçimde ortaya koymaktadır. Millet olarak tarihte, toplumlar arası münasebetlerde önemli görevler üstlendik, üstlenmeye de devam ediyoruz."

"Seçili çalışmalarla bir renk vermek istedik"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, genel çerçevesi çizilen perspektife hizmet eden, bu hedefe daha kısa, hızlı ve pratik bir şekilde ulaşmayı sağlayacak bir yol haritası olduğuna işaret eden Tekin, bu haritada bilgi, beceri, eğilim ve değerler, yetenek, ilgi, ihtiyaç ve bireysel farklılıkların da önemli bir yer tuttuğunu aktardı.

Yenilenen, güncellenen, sadeleşen bir esnekliğe sahip eğitim anlayışıyla çıktıkları bu yolda milli, manevi, insani değerler istikametinde yol almanın en önemli amaçlarından olduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Bu bakımdan eğitim modelimiz bir yandan çağın gerektirdiği dönüşümü gerçekleştirirken, diğer yandan mirasçısı olduğumuz medeniyet değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması doğrultusunda oluşturulan yeni rota misalidir. Türkiye Yüzyılı'nda eğitimde daha iyi bir geleceğe adım atmak için, son iki yılda gerçekleştirilen faaliyetlerimizin tamamını sığdıramadığımız satırlara, seçili çalışmalarla bir renk vermek istedik. Bu vesileyle, söz konusu çalışmalarda emeği geçen tüm eğitim paydaşlarına yürekten teşekkür ediyorum."

"Eğitim sistemimizin sıçrama yapmasına imkan sağlayacak"

Türkiye'deki her çocuk için aynı yolda azimle ve kararlılıkla yürümeye devam edileceğinin altını çizen Tekin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Köklerden Geleceğe düsturuyla yola çıktığımız 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli', eğitim sistemimizin niteliksel bir sıçrama yapmasına imkan sağlayacaktır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli sadece son bir yılın değil, 10 yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ve deneyimin ürünü olarak ortaya çıktı. Gücünü aziz milletimizden, tarihe sığmayan destanlarımızdan, kadim medeniyetimizin yazgısından, bilimden, inancımızdan ve değerlerimizden alan model, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında hedeflerimize ulaşmak için maarifin en güçlü argümanı olacaktır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile gelecek nesillerin bizleri hayırla yad edeceğine ve nice güzellikleri beraberinde getireceğine olan inancımız tamdır."

Bültende, Türkiye Yüzyılı, Eğitimin Yüzyılı, Köklerden Geleceğe Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bu modelle çağa yön verebilecek becerilerle muhafız, milli, manevi değerlere sahip yeni bir nesil yetiştirme hedefinin altı çizildi.

Bültende öne çıkan diğer başlıklar arasında "Öğretmenlik Mesleği Kanunu, Milli Eğitim Akademisi, eğitim yolculuğunda en az öğretmenler kadar kritik rol üstlenen veliler, ailenin eğitime katılımı için yapılan çalışmalar, eğitimde demokratikleşme adımları, eğitimde ilkler, depremi yaşayan 11 ilde yapılan yatırımlar ve öğretmenler odası buluşmaları" da yer aldı.