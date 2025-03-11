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Elebaşı Mazlum Kobani'den Suriye'deki anlaşmaya ilk yorum

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Terör örgütü PKK/YPG elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Suriye cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile gerçekleştirdikleri anlaşma sonrası, tüm Suriyelilerin haklarını güvence altına alan ve barış özlemlerini gerçekleştiren bir gelecek inşa etme kararlılıklarını vurguladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla, terör örgütü PKK/ Ypg elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin, SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonunda anlaştı.

"DAHA İYİ GELECEK İNŞA ETMEYE KARARLIYIZ"

Mazlum Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile imzaladıkları anlaşmanın ardından X platformundan bir mesaj paylaştı. Abdi, "Bu anlaşmayı yeni bir Suriye inşa etmek için gerçek bir fırsat olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. Abdi mesajında, "Tüm Suriyelilerin haklarını garanti altına alan, barış özlemlerini gerçekleştiren daha iyi bir gelecek inşa etmeye kararlıyız" sözlerine yer verdi.

Elebaşı Mazlum Kobani'den Suriye'deki anlaşmaya ilk yorum

NE OLDU?

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, terör örgütü PKK/YPG elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir araya geldi. Görüşmede, ülkenin kuzeyini işgal eden terör örgütünün silah bırakması ve yeni Suriye yönetimine katılması ele alındı. Görüşmenin ardından Suriye Devlet Başkanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin devlet kurumlarına devredilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Eş-Şara ve terörist elebaşı Şahin tarafından imzalanan anlaşmada, tüm Suriyelilerin dini ve geleneksel kökenlerine bakılmaksızın liyakate dayalı olarak devlet kurumlarında temsil edilme ve siyasi süreçlere katılım haklarının garanti altına alınacağı ve Kürt toplumunun Suriye devletinin asli bir parçası olarak tanınacağı, anayasal vatandaşlık hakları ve diğer tüm haklarının devlet güvencesi altında olacağı yer aldı.

8 MADDEDE ANLAŞILDI

8 maddeden oluşan anlaşmaya göre Kürt toplumu, Suriye'nin parçası olarak anayasal güvenceye kavuşacak. Sınır kapıları, petrol ve gaz sahaları Suriye devletinin yönetimine geçecek. Suriye'nin güvenliğine ve birliğine yönelik tüm tehditlerle birlikte mücadele edilecek.

Anlaşmanın 8 maddesi şöyle:

1. Dini veya etnik kökenine bakılmaksızın tüm Suriyelilerin temsil ve siyasi katılım haklarının liyakate dayalı olarak sağlanması.

2. Kürt toplumunun Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve anayasal haklarının garanti altına alınması.

3. Tüm Suriye topraklarında ateşkes.

4. Sınır geçişleri, havaalanları, petrol ve gaz sahaları dahil olmak üzere kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumların devlet yönetimi altında bütünleştirilmesi.

5. Yerinden edilmiş tüm Suriyelilerin devlet koruması altında memleketlerine geri dönmesinin sağlanması.

6. Suriye'nin Esad'ın kalıntıları ve güvenliğine ve birliğine yönelik tüm tehditlerle mücadelesini desteklemek.

7. Bölünme çağrılarını, nefret söylemini ve anlaşmazlık çıkarma girişimlerini reddetmek.

8. Uygulama komiteleri, yıl sonuna kadar anlaşmayı yürürlüğe koymak için çalışacak.

Elebaşı Mazlum Kobani'den Suriye'deki anlaşmaya ilk yorum
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArda Paşa:

Gayet olumlu ve insancıl 8 madde. Darısı Türkiye’deki Kürtlerin başına, klavye kahramanlarına inanmayın huzur her şeyin başıdır.

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