Mazlum Abdi: Öcalan ile Görüşmek Suriye'deki Sorunları Çözebilir

Suriye Demokratik Güçleri lideri Mazlum Abdi, İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşmek istediklerini ve bu adımın Suriye'deki anlaşmazlıkların çözümüne katkı sağlayacağını belirtti. Abdi, Türkiye'deki çözüm sürecinin Suriye üzerinde etkili olduğunu vurguladı.

Suriye'deki silahlı Kürtlerin lideri Mazlum Abdi, İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşmek istediklerini, bunun Suriye'deki anlaşmazlıkların çözümüne katkı sağlayacağını dile getirdi. Suriye'de omurgası Kürt savaşçılardan oluşan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutanı Mazlum Abdi, Türkiye'de devam eden çözüm sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin kuzeydoğusundaki geniş toprakları kontrol eden yapının başındaki Abdi, Mezopotamya Ajansı'na (MA) verdiği röportajda, İmralı'ya giderek PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan ile görüşmek istediklerini belirtti. "Buna ihtiyaç duyuyoruz" diyen Abdi, böylesi bir gelişmenin Suriye'deki sorunların çözümüne de katkı sağlayacağını ve daha önce Öcalan ile mektuplaşarak iletişim kurduklarını aktardı.

Türkiye'deki sürecin Suriye'yi doğrudan etkilediğini vurgulayan Abdi, "Şimdi burada Türk ordusuyla bir ateşkes söz konusu. Bu, sürecin sayesinde oluştu. Eğer biz bugün Türkiye ile ilişkilerden bahsediyorsak bu süreç sayesindedir" dedi.

Ankara ile SDG arasında "açık kanallar" bulunduğunu belirten Abdi, "Anlaşma yok. Bir görüş alışverişi var. Bu görüşmelerin güçlenmesini, resmi tarzda olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Röportajda, SDG'nin Türkiye için bir tehdit oluşturmadığı şeklindeki geçmiş açıklamalarını tekrarlayan Abdi, "Saldırıya uğrayan biziz. Toprağı işgal edilen biziz. Halkı göç ettirilmiş ve yerine dönemeyenler bizleriz. Baskı uygulanan biziz, Türkiye tarafı değil" dedi.

"Türkiye eskisi kadar keskin değil"

Şam ile devam eden entegrasyon görüşmelerine de değinen Abdi, Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesinde konunun gündeme geldiği bilgisini aldıklarını anlattı: "Bize iletildiği kadarıyla (görüşme) olumlu geçmiş. SDG konusu Trump ile konuşulmuş. (Trump'a) SDG ile ilişkilerinin iyi olduğunu ve meseleyi çözmek istediklerini iletmişler."

10 Kasım'da yapılan o toplantının bir bölümüne Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığını hatırlatan Abdi, "Onunla (Fidan) da tartışılmış. Öğrendiğimiz kadarıyla; Başkan Trump, savaşsız ve diyalogla meselelerin çözülmesini istemiş. (...) Türkiye tarafı bazı şikayetlerini dile getirmiş. Ancak anladığımız kadarıyla bu kez fazla keskin değillermiş. Tehdit ve keskin dil kullanmamışlar. Daha çok çözüme dair taleplerini dile getirmişler" diye konuştu. Şara ve Abdi'nin 10 Mart'ta Şam'da imza attıkları anlaşma, SDG'nin askeri, ekonomik ve sivil kurumları ile merkezi yönetime katılmasını öngörüyor. Taraflar arasındaki müzakere süreci ağır ilerlese de sürüyor.

Abdi'den "IŞİD tehdidi sürüyor" uyarısı

Abdi verdiği mülakatta, bir anlaşma için öncelikli şartlarının daha ademimerkeziyetçi bir yapıya geçilmesi olduğunu tekrarladı: "Halk yetkililerini seçebilmeli. Askeri, idari, güvenlik... Yetkililerini seçip, kendilerini temsil edebilmeli. Bu parçalanmak değildir. Suriye'yi zayıflatmaz, aksine güçlendirir."

Mazlum Abdi ayrıca Suriye'de IŞİD tehdidinin sürdüğü uyarısında da bulundu, "Rejim düştükten sonra kendine bir zemin buldu. Esad rejiminden bazı silahlar ellerine geçti. Birçok bölgedeki güvenlik boşluğu nedeniyle serbestçe hareket ediyorlar" diye konuştu.

DW / MUK,ET

Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
