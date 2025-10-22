Haberler

Maziden Atiye Programları Bitlis ve Diyarbakır'da Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Maziden Atiye' programlarının açılışları Bitlis'in Ahlat ilçesi ile Diyarbakır'da yapıldı. Program kapsamında öğrencilere tarih bilinci kazandırmak amacıyla çeşitli etkinlikler ve seminerler düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen "Maziden Atiye" programlarının bu haftaki açılışları Bitlis'in Ahlat ilçesi ile Diyarbakır'da gerçekleşti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 2 binden fazla öğrenci ve öğretmenin katıldığı programlar bünyesinde Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Ahlat programında, Antalya ve İstanbul'dan gelen 77 öğrenci misafir edildi.

Programda, Selçuklu Meydan Mezarlığı, Emir Bayındır Kümbeti ve köprüsü, Abdurrahmangazi, Malazgirt Müzesi ve Malazgirt Kalesi gezileri düzenlendi.

Diyarbakır'da Devegeçidi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen açılış programında ise Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kars ve Rize'den 72 öğrenci misafir edildi.

Öğrencilerle "İletişim Becerileri: Aile İçi İletişim ve Akrabalık Bağları", "Gönül Coğrafyamızın Yakın Tarihi ve Bugünü" başlıklı seminerler gerçekleştirildi. Hilar Mağarası ve Çayönü Tepesi'ne kültürel gezilerin yanı sıra okçuluk ve izcilik etkinlikleri de düzenlendi.

"Program, gençlere tarih bilinci kadar umut da kazandırıyor"

Farklı iller ve okul türlerinden 10. ve 11. sınıftaki öğrencilerin bir hafta süreyle katıldığı "Maziden Atiye" programlarının bu haftaki açılışlarına, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz da katıldı.

Bakan Yardımcısı Yılmaz, program kapsamında İstanbul, Antalya, Artvin, Ardahan, Bayburt, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Rize ve Kars'tan gelen öğrencilerle buluştu.

Açılış programlarında konuşan Yılmaz, programın öğrencilere tarih bilinci kazandırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, sizler bu ülkenin hem geçmişinin mirasçıları hem de geleceğinin mimarlarısınız. Diyarbakır'ın kadim kültürüyle Ahlat'ın köklü tarihini birleştiren bu program, sizlere tarih bilinci kadar umut da kazandırıyor. Maziden atiye uzanan bu yolculukta, her birinizin adımı ülkemizin yarınını aydınlatacaktır. Diyarbakır, kadim bir medeniyetin kalbidir. Bu şehirde atılan her adım, tarihimizin derin köklerine dokunur. Ahlat da sadece taşlara kazınmış bir tarih değil, aynı zamanda milletimizin hafızasıdır. Burada yaşanan her an, geçmişin izlerini bugüne taşır. Maziden atiye uzanan bu anlamlı programda sizler, geleceğe yön verecek bilincin taşıyıcısı oluyorsunuz."

Bitlis'teki programa, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Muş İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Semih Durmuş, Üsküdar İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, Ahlat İlçe Kaymakamı Batuhan Bingöl; Diyarbakır'daki programa ise Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
MHP'li vekilden AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var

MHP'den AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu! Çağatay Ulusoy'un yeni adresi

Şehirden kaçtı, taş fırınlı köy evine yerleşti
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu! Çağatay Ulusoy'un yeni adresi

Şehirden kaçtı, taş fırınlı köy evine yerleşti
Göztepe'de Galatasaray maçı öncesi sakatlık kabusu

Galatasaray maçı öncesi kabusu yaşıyorlar! Kötü haberler üst üste
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Galatasaray'a İlkay Gündoğan şoku

Galatasaray'a İlkay şoku
Aslan 3 puan peşinde! İşte Galatasaray-Bodo/Glimt maçının muhtemel 11'leri

İşte Galatasaray-Bodo/Glimt maçının muhtemel 11'leri
İstinaf Zehra Kınık'ın cezasını bozdu

Fatma Zehra Kınık'a verilen hapis cezası bozuldu
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.