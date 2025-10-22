Maziden Atiye Programları Bitlis ve Diyarbakır'da Başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen "Maziden Atiye" programlarının bu haftaki açılışları Bitlis'in Ahlat ilçesi ile Diyarbakır'da gerçekleşti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 2 binden fazla öğrenci ve öğretmenin katıldığı programlar bünyesinde Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Ahlat programında, Antalya ve İstanbul'dan gelen 77 öğrenci misafir edildi.

Programda, Selçuklu Meydan Mezarlığı, Emir Bayındır Kümbeti ve köprüsü, Abdurrahmangazi, Malazgirt Müzesi ve Malazgirt Kalesi gezileri düzenlendi.

Diyarbakır'da Devegeçidi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen açılış programında ise Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kars ve Rize'den 72 öğrenci misafir edildi.

Öğrencilerle "İletişim Becerileri: Aile İçi İletişim ve Akrabalık Bağları", "Gönül Coğrafyamızın Yakın Tarihi ve Bugünü" başlıklı seminerler gerçekleştirildi. Hilar Mağarası ve Çayönü Tepesi'ne kültürel gezilerin yanı sıra okçuluk ve izcilik etkinlikleri de düzenlendi.

"Program, gençlere tarih bilinci kadar umut da kazandırıyor"

Farklı iller ve okul türlerinden 10. ve 11. sınıftaki öğrencilerin bir hafta süreyle katıldığı "Maziden Atiye" programlarının bu haftaki açılışlarına, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz da katıldı.

Bakan Yardımcısı Yılmaz, program kapsamında İstanbul, Antalya, Artvin, Ardahan, Bayburt, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Rize ve Kars'tan gelen öğrencilerle buluştu.

Açılış programlarında konuşan Yılmaz, programın öğrencilere tarih bilinci kazandırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, sizler bu ülkenin hem geçmişinin mirasçıları hem de geleceğinin mimarlarısınız. Diyarbakır'ın kadim kültürüyle Ahlat'ın köklü tarihini birleştiren bu program, sizlere tarih bilinci kadar umut da kazandırıyor. Maziden atiye uzanan bu yolculukta, her birinizin adımı ülkemizin yarınını aydınlatacaktır. Diyarbakır, kadim bir medeniyetin kalbidir. Bu şehirde atılan her adım, tarihimizin derin köklerine dokunur. Ahlat da sadece taşlara kazınmış bir tarih değil, aynı zamanda milletimizin hafızasıdır. Burada yaşanan her an, geçmişin izlerini bugüne taşır. Maziden atiye uzanan bu anlamlı programda sizler, geleceğe yön verecek bilincin taşıyıcısı oluyorsunuz."

Bitlis'teki programa, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Muş İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Semih Durmuş, Üsküdar İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, Ahlat İlçe Kaymakamı Batuhan Bingöl; Diyarbakır'daki programa ise Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ve protokol üyeleri katıldı.