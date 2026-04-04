'Maya: İlhami Atalay Atölyesi Öğrencileri Grup Sergisi' İstanbul'da sanatseverlerle buluştu

Milli Saraylar Başkanlığının ev sahipliğinde, İstanbul Tasarım Merkezi'nin katkılarıyla düzenlenen "Maya: İlhami Atalay Atölyesi Öğrencileri Grup Sergisi", Dolmabahçe Resim Müzesi Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Ressam İlhami Atalay'ın yarım asrı aşan sanat yolculuğunda edindiği birikim ve tecrübelerini genç yeteneklere aktardığı İstanbul Tasarım Merkezi bünyesindeki İlhami Atalay Resim Atölyesi'nde ortaya çıkan eserlerden oluşan sergi, 27 sanatçıyı bir araya getiriyor.

Kompozisyon, renk, form, denge ve ritim gibi temel sanat unsurlarının farklı teknik ve yaklaşımların ele alındığı serginin küratörlüğünü Betül Tekiner üstleniyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan duayen sanatçı İlhami Atalay, her insanın içinde gizlenen bir sanatkarın bulunduğu söyledi.

"İnsan içindeki karanlığı ancak güzel işler yaparak aydınlatabilir"

Atalay, sanatın güzel olanı ortaya çıkartan boyutuna vurgu yaparak, "İnsanın kendini biçimlendirmesi umutlarına, hayallerine ve ideallerine göre düşüncelerini yoğunlaştırıp hayatını değiştirmesi şeklinde olur. İnsan içindeki karanlığı ancak güzel işler yaparak aydınlatabilir. Güzelliğe dalan ruh, dünyalık sıkıntılardan uzaklaşır. İnsanlar sanatla kaynaşırlar. Güzelliği paylaşarak dost ve kardeş olurlar. Kötülük ve fesatlık düşünmezler. Sanat kalp yumuşaklığı, incelik ve duyarlılık verir." görüşlerine yer verdi.

Bir eğitmen olarak talebelerin kendilerini ifade edebilecek sanatsal beceriler kazanması için gayret gösterdiklerini dile getiren Atalay, "Talebelerimizin görebilen, sezebilen, hissedebilen, araştıran, fikir üretip düşünebilen ve güzel işler ortaya koyabilen bireyler haline gelmelerini arzuluyoruz. 'Kişi odur ki ortaya koya bir eser/Eseri olmayanın yerinde yeller eser' şiarıyla sanatla iç içe yaşamalarını, hayatlarını güzelleştirip anlamlı kılmalarını, ahenk içinde romantik bir hale getirmelerini diliyoruz." şeklinde konuştu.

Atalay, "Milletçe paylaşılmayan sanat, sanat değildir." ifadelerini kullanarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sanatkarlarımız bu ortamda akademik kuralların içinde boğulmadan en saf, en içten duygularını serbestçe dışa vurabiliyorlar. Artık gönül gözleri açıldı. Alışkanlık haline gelmiş bakışlarından kurtuldular. Güzelliklerin yanından geçerken duraklamak zorunda kaldıklarından varacakları yere artık geç varıyorlar. İçlerindeki sanat ateşinin közlerinin külleri üflendi. Sanatsal güçleri uyandı. Sanatın bulaşıcı mayasıyla mayalandılar. Mayalı hamurlar bir gün kabaracak ve taşacaklar. Aşk, heyecan ve enerji yüklü birer aktivist olarak, halk içinde, insanlara dokunarak, halkla paylaşarak sanat faaliyetlerini yürütüyorlar ve yürütmeye devam edecekler. Milletimizin susamış olduğu sanat faaliyetlerine geniş çaplı katılım ise en büyük estetik hareket olacaktır."

"Sergi, usta-çırak ilişkinin çağdaş bir örneği"

Serginin usta-çırak ilişkisinin çağdaş bir örneği olduğunu vurgulayan küratör Betül Tekiner, "'Maya', İstanbul Tasarım Merkezi çatısı altında eğitimlerini sürdüren öğrencilerin üretimlerinden oluşuyor. İlhami Atalay'ın sanat disiplini ve estetik felsefesinden beslenen eserler, İstanbul'un kadim silüetinden doğa tasvirlerine, şehir yaşamının dinamizminden memleket özlemine kadar geniş bir izlekten oluşuyor. Özgürlüğün simgesi kuşlar, asaletin temsili atlar ve yaşamın merkezindeki kadın figürleri kimi zaman figüratif bir sadelikle kimi zaman soyut bir dille izleyiciye sunuluyor." dedi.

Tekiner sergide, aynı atölyeden beslenen ancak her biri kendi yolculuğuna çıkan farklı disiplinlerdeki eserleri bir araya getirildiğini aktararak, şunları dile getirdi:

"Malzeme ve teknikle kurulan ortak dil hissedilirken, her sanatçının özgün ifade arayışı da belirgin biçimde öne çıkıyor. İstanbul Tasarım Merkezi atölyesinin simge eserlerinden biri haline gelen İlhami Atalay imzalı 'Kuşların Dönüşü-Tavaf', serginin dikkat çeken eserleri arasında yer alıyor. Burada ayrıca sanatçının eğitim sürecinde öğrencileriyle paylaştığı çalışma notları, eskizler ve atölye ortamından kesitler de izleyiciye sunuluyor."

"İnancı yerli, duygusu yerli ve tepkisi yerli bir üstadın izinde yol alan sanatçılar"

Serginin, hakiki sanat dilini ulaşmaya çalışan sanatçıların eserlerinden oluştuğunun altını çizen Tekiner, "Her insanın içinde gizlenen bir sanatkar olduğu inancıyla, sanatı ulaşılmaz bir ayrıcalık olmaktan çıkarıp herkesin kendini ifade edebildiği bir zemine dönüştürüyor. Günümüzün giderek yoğunlaşan sıradanlaşma ortamında, öze sadık kalarak, akademik kalıplarda sıkışmadan hakiki bir sanat dili kurmanın mümkün olduğunun bir örneğini sundu. Eserler arasında dolaşırken, aynı atölyeden beslendiği halde her biri kendi yolculuğunda ilerleyen sanatçıların; malzeme ve teknikte buluşsalar da kendine özgülükte ayrıştıklarını hemen hissedeceksiniz. İnancı yerli, duygusu yerli ve tepkisi yerli bir üstadın izinde yol alan sanatçıların samimi dünyasına hoş geldiniz." şeklinde konuştu.

Tekiner, ziyaretçilerin sergi boyunca canlı performanslar ve atölye çalışmaları ile sanatın üretim aşamalarına tanıklık etme fırsatı bulacaklarını da sözlerine ekledi.

Sanatçılar Ayşenur Dedeoğlu, Ayşenur Karahan Yabanigül, Büşra Gülcan Şimşek, Canan Doğru, Elif Tarakçı, Fazilet Özdemir, Gülfigar Kaya, Halise Çelenli, Hatice Kübra Uyar, Hülya Akar Ünal, Kadriye Gedik, Merve Duman, Merve Kacar, Merve Şentürk, Nazlı Gündoğdu, Nazmiye Sipahi, Nesli Türkyılmaz, Neşe Çal, Nurdan Güler, Rabia Türker, Sara Çilesiz, Selvigül Şahin, Sevkan Torun, Sümeyye Kaya, Tuğba Yıldız, Zeyneb Özavcı, Zeynep Meryem Han'ın eserlerinden oluşan "Maya" sergisi, 27 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilecek.