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MASTOB Başkanı Süral, Ilıca ve Gültepe düzenlemesinin ulaşımı rahatlatacağını söyledi

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MASTOB Başkanı Zafer Süral, Ilıca ve Gültepe kavşak düzenlemelerinin Manavgat-Alanya ulaşımını rahatlatacağını belirtti. Süral, yaz yoğunluğunda turistlerin bir kavşağı geçmek için 30-35 dakika beklediğini söyledi.

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral, Ilıca ve Gültepe kavşaklarında yapılması planlanan düzenlemelerin Manavgat ve Alanya arasındaki ulaşımı rahatlatacağını belirtti.

Süral, yazılı açıklamasında, yaklaşık iki hafta önce Karayolları Genel Müdürlüğüne yaptıkları ziyarette Manavgat'ın ulaşım sorunlarını ve öncelikli ihtiyaçlarını yetkililere ilettiklerini bildirdi.

Turizm merkezlerine ulaşımın sektör açısından önem taşıdığına dikkati çeken Süral, özellikle yaz aylarında Ilıca ve Gültepe kavşaklarında yoğun trafik yaşandığını ifade etti.

Yurt dışından gelen turistlerin havalimanından konaklayacakları tesislere ulaşırken zaman kaybettiğini belirten Süral, Antalya-Alanya Otoyolu projesinin tamamlanmasının zaman alacağını, bu süreçte bölgedeki trafik sorunlarına yönelik çözümlerin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Süral, Antalya'dan Manavgat'a 45-50 dakikada ulaşan turistlerin, yoğunluk nedeniyle bazen bir kavşağı geçmek için 30-35 dakika beklediğini aktardı.

Ilıca ve Gültepe kavşaklarında yapılacak düzenlemelerin yalnızca Manavgat'a değil, Antalya ile Alanya arasındaki ulaşıma da katkı sağlayacağını vurgulayan Süral, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin'den yatırımların kısa sürede başlayacağı yönünde olumlu bilgi aldıklarını belirtti.

Çalışmalara katkı sağlayan yetkililere teşekkür eden Süral, MASTOB olarak düzenlemelerin gelecek turizm sezonuna kadar tamamlanması için süreci takip edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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