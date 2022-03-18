MASKİ Genel Müdürü, Hekimhan İlçesi mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

HEKİMHAN, MALATYA (Bültenler) - MASKİ Genel Müdürlüğü'nde yapılan toplantıya, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Hacı Özhan, Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Hakan Demir, Hekimhan İlçesi Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, Hekimhan Belediyesi Meclis Üyeleri, AK Parti Hekimhan İlçesi Gençlik Kolları ve Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri ile mahalle muhtarları katıldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanı Ramazan Toy'un ilçeye yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar ile ilgili sunumunun ardından konuşan AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Hacı Özhan, el birliği ile Hekimhan İlçesi'ne alt ve üstyapı hizmetleri noktasında büyük yatırımların yapıldığın belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti. Başkan Özhan, "Büyükşehir Belediyesi çok güçlü bir ekiple ilçemize hizmet veriyor. Bu gün burada toplanmamızın sebebi ilçemize yapılması planlanan yatırımlar ile ilgili görüş alış verişinde bulunmak. Mehmet Mert başkanımız daha önceki görev yerinde asfaltsız yer kalmaması için çalışmıştı. Şimdi MASKİ Genel Müdürü olarak içme suyu ve kanalizasyon altyapısı eksik olan yerleri tamamlıyor. Bizler sizin nasıl çalıştığınızı biliyoruz. 2022 yılında eksiklerimizi tamamlayınca Hekimhan'ın asfalt, içme suyu ve kanalizasyonla alakalı sıkıntısı kalmayacak. Ben Büyükşehir Belediye Başkanım Selahattin Gürkan'a, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ve ekibine sonsuz güveniyorum. Yaptıkları çalışmalar ve misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Yol Asfalt Daire Başkanı Hakan Demir ise, "2022 yılı planlaması için Hekimhan heyeti ve yetkili kişilerle bir aradayız. Malatya'nın tamamında 13 ilçe 718 mahallemizde çalışmalar yapıyoruz. Eksiklerimiz mutlaka oluyor. Onları tamamlamak için canla başla çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MASKİ GENEL MÜDÜRÜ MERT: MUHTARLARIMIZIN TALEPLERİNİ ALDIK

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını kaydeden MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, ekip ruhu ile Malatya'ya hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ayrım gayrım olmadan alt ve üstyapı ihtiyacı olan yerlere hizmet götürdüklerini söyleyen MASKİ Genel Müdürü Mert, "Biz herkesin büyükşehriyiz. Her yere hizmet götürmek zorundayız. Bugün burada Hekimhan İlçesi heyetimizle bira araya geldik. İlçemize yapılacak olan yatırımları ele aldık. Muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda kalan sıkıntıları çözeceğiz. 2022 yılında kırsal ağırlık vereceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. 2022 yılı programımızı hazırlamıştık. Bizim gözümüzden kaçan bir yerler varsa sizler hatırlatın. İnşallah bu yıl Hekimhan'da içme suyu ve kanalizasyon ile ilgili eksikleri tamamlayacağız" dedi.

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