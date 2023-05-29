Maskeli kişiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini çaldı

Bolu'da bir apartmanın dış duvarına astığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri, maskeli kişiler tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda şüphelilerin suç duyurusunda bulunulacak.

BOLU'da, Ayhan Kara'nın (44) oturduğu apartmanın dış duvarına astığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri, maskeli kişiler tarafından alınıp, götürüldü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Tepecik Mahallesi Aras Sokak'ta oturan pide ustası Ayhan Kara, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 3 katlı aile apartmanına ve otomobilinin ön kısmına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini astı. Sabah işe gitmek için evinden çıkan Kara, posterin olmadığını fark edince binadaki güvenlik kameralarını inceledi. Saat 02.00 sıralarında maskeli 1 kişinin apartmanın bahçesine girerek Erdoğan'ın posterini indirip yanına aldığı, ardından da sokakta gözetleme yapan maskeli diğer 2 kişiyle birlikte uzaklaştığı görüldü.Şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirten Ayhan Kara, "Gece kutlamalara katıldıktan sonra eve gelip yattım. Sabah kalktığımda poster yerinde yoktu ve güvenlik kameralarına baktığımda maskeli üç kişinin Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın posterini söktüğünü fark ettim" dedi.