Haberler

Bodrum ve Marmaris'te yılbaşı öncesi yol kontrolleri yapıldı

Bodrum ve Marmaris'te yılbaşı öncesi yol kontrolleri yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris ve Bodrum'da yılbaşı öncesi polis ve jandarma ekipleri yoğun denetimlerde bulundu. Bodrum'a 10 binden fazla aracın giriş yaptığı tespit edilirken, narkotik dedektör köpekleriyle yapılan kontrollerde motosiklet sürücülerine reflektörlü yelek hediye edildi. İlçelerde güvenlik önlemleri artırıldı.

Muğla'nın turistik ilçelerinden Marmaris ile Bodrum'da polis ve jandarma ekiplerince yılbaşı öncesi yol kontrolleri gerçekleştirildi.

Bodrum'a yılbaşı tatili dolayısıyla son 24 saatte 10 binden fazla aracın giriş yaptığı belirlendi. Güvercinlik ile Torba uygulama noktalarında polis ve jandarmalar tarafından kente giriş yapan araçlara yönelik denetim yapıldı.

Torba Uygulama Noktası'nda narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı denetimlerde araçlar arandı. Bazı motosiklet sürücülerine reflektörlü yelek hediye edildi.

Öte yandan yeni yılın ilk saatlerine kadar ilçe genelinde polis, jandarma, sahil güvenlik ve zabıtadan oluşan binin üzerinde güvenlik personelinin görev yapacağı belirtildi.

Marmaris

Marmaris'te de polis ekipleri, ilçenin giriş ile çıkışında trafik ve asayiş uygulaması başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Taşhan Mahallesi'ndeki kontrol noktasında uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalarda narkotik dedektör köpekleriyle araçlar kontrol edildi. Ekiplerin yeni yılın ilk günlerinde de denetimlere devam edeceği bildirildi.

Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığında yapılan asayiş ve güvenlik toplantısında yılbaşında alınan önlemler yeniden değerlendirildi. Kaymakam Kaya, yılbaşı süresince tüm birimlerin görev başında olacağını, alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Mehmet Akif Ersoy'un itirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı

İtirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

500 yıllık gelenek! Kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
TFF ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu! Zirvede Galatasaray var

Ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı
Gelenek bozulmadı! Erdoğan'dan Bahçeli'ye 78 adet gül

Gelenek bozulmadı! Erdoğan'dan Bahçeli'ye 78 adet gül