Marmaris'te "TYBA Yacht Charter Show" hazırlıkları ele alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7-11 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek "TYBA Yacht Charter Show" öncesi, organizasyonun güvenli ve düzenli gerçekleştirilmesine yönelik koordinasyon toplantısı yapıldı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, etkinlik süresince alınacak güvenlik, trafik, asayiş ve liman düzeni tedbirleri detaylı olarak ele alındı. Kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve organizasyonun sorunsuz tamamlanması için planlanan önlemler karara bağlandı.

Kaymakam Nurullah Kaya, toplantıda yaptığı konuşmada, Marmaris'in ulusal ve uluslararası önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ettiğini belirtti.

Etkinliğin başarıyla tamamlanması için tüm kurumların işbirliği içinde hareket edeceğini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"İlçemizde gerçekleştirilecek TYBA Yacht Charter Show organizasyonuna yönelik hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Etkinliğin sorunsuz, güvenli ve düzenli bir şekilde hayata geçirilmesi için tüm birimlerimiz koordinasyon içerisinde çalışmalarına devam edecek. Amacımız, bu önemli organizasyonu Marmaris'in marka değerine yakışır şekilde gerçekleştirmektir."