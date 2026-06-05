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Marmaris'te öğrencilere "Yeşil Dönüşüm ve Karbon Ayak İzi Yönetimi" anlatıldı

Marmaris'te öğrencilere 'Yeşil Dönüşüm ve Karbon Ayak İzi Yönetimi' anlatıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 'Genç AR-GE' buluşmalarında öğrencilere sürdürülebilirlik, çevre bilinci ve dijital dönüşüm konularında panel ve etkinlikler gerçekleştirildi. Kaymakam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün katıldığı programda karbon ayak izi yönetimi ve geri dönüşüm projeleri tanıtıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, "Genç AR-GE" buluşmaları kapsamında öğrencilere yönelik sürdürülebilirlik, çevre bilinci ve dijital dönüşüm temalı etkinlik ve panel gerçekleştirildi.

Özel Marmaris Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Dijitalleşen Dünyada Yeşil Dönüşüm ve Karbon Ayak İzi Yönetimi" konulu panele Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel katıldı.

Etkinlikle, öğrencilerin çevresel sürdürülebilirlik, karbon ayak izi ve yeşil dönüşüm konularında farkındalık kazanması amaçlandı.

Program kapsamında kurulan fuar alanında öğrencilerin yıl boyunca gerçekleştirdiği çevre odaklı çalışmalar ve projeler sergilendi.

Katılımcılara karbon ayak izi ölçüm formunun uygulandığı etkinlikte çevre bilincini güçlendirmek amacıyla hazırlanan "Bilinçlendir - Harekete Geç - Uygula - Dönüştür" panosunda öğrencilerin çalışmaları tanıtıldı.

Fuar alanında ayrıca "Atma - Dönüştür - Kullan" sloganıyla hazırlanan yaratıcı geri dönüşüm ürünleri de katılımcıların beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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