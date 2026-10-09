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Marmaris'te başvaizlik yapan Mustafa Kılınç Ağın İlçe Müftülüğü görevine başladı

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Marmaris'te başvaizlik yapan Mustafa Kılınç Ağın İlçe Müftülüğü görevine başladı
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Ağın İlçe Müftülüğüne atanan Mustafa Kılınç görevine başladı. Kılınç'ın 2002'de Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olduğu ve 2017-2026 yıllarında Muğla Marmaris'te vaiz, uzman vaiz ve başvaiz olarak görev yaptığı belirtildi.

Ağın İlçe Müftülüğüne atanan Mustafa Kılınç, görevine başladı.

İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, Ağın İlçe Müftülüğüne atanan Kılınç'ın eğitim hayatını 2002 yılında Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olarak tamamladığı belirtildi.

Din hizmetine 2003 yılında Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Harmanlı köyünde imam hatip olarak başlayan Kılınç'ın, daha sonra Mardin merkezdeki Şehidiye Camisi'nde müezzin-kayyım olarak görev yaptığı aktarıldı.

Trabzon Dini Yüksek İhtisas Merkezinden 2008 yılında mezun olan Kılınç'ın, 2009-2012 yıllarında Antalya'nın Serik ilçesinde müezzin-kayyım, 2012-2017 yıllarında İstanbul'un Ümraniye ilçesinde cezaevi vaizi, 2017-2026 yıllarında ise Muğla'nın Marmaris ilçesinde vaiz, uzman vaiz ve başvaiz olarak görev yaptığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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