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Marmaris'te iki hükümlü yakalandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında 13 ayrı suçtan aranma kaydı ve hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.C.K. ile hakkında 5 ayrı suçtan 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G.Ç. yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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