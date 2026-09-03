Marmaris'te iki hükümlü yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında 13 ayrı suçtan aranma kaydı ve hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.C.K. ile hakkında 5 ayrı suçtan 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G.Ç. yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA