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Marmaris’te 15 Temmuz şehit aileleri ziyaret edildi

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Marmaris’te 15 Temmuz şehit aileleri ziyaret edildi
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- 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç: "Marmaris'te darbe teşebbüsünün başlangıcı, Cumhurbaşkanımızın burada alınmasıyla başlayacaktı. Ancak Cumhurbaşkanımız burada kaldı ve daha sonra İstanbul'a geçti. O gece İstanbul ve Ankara'da darbe girişiminin etkilerini gördük" Şehit annesi Fatma Demir: "Allah'ım, sefer bizimdir. Biz seferimizi yaptık, Rabbim de zaferi bize nasip etti"

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ile dernek üyeleri, Muğla'nın Marmaris ilçesinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Siteler Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Destanı Meydanı'nda basın açıklaması yapan Turunç, dernek olarak 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları anlatmak ve şehit aileleri ile gazilerle bir araya gelmek için Türkiye'nin farklı illerini ziyaret ettiklerini söyledi.

Yurt dışında da çeşitli toplantılar düzenlediklerini belirten Turunç, 15 Temmuz'da Türkiye'de yaşanan darbe girişimini ve milletin gösterdiği direnişi anlattıklarını ifade etti.

Turunç, Marmaris'in 15 Temmuz darbe girişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Marmaris'te darbe teşebbüsünün başlangıcı, Cumhurbaşkanımızın burada alınmasıyla başlayacaktı. Ancak Cumhurbaşkanımız burada kaldı ve daha sonra İstanbul'a geçti. O gece İstanbul ve Ankara'da darbe girişiminin etkilerini gördük." dedi.

Darbe girişiminin milletin kararlı duruşuyla engellendiğini ifade eden Turunç, Marmaris'te şehit aileleri ve gazileri ziyaret edeceklerini söyledi.

Turunç, şehit ailelerine destek olmaya devam ettiklerini belirterek, gazilere de gösterdikleri mücadele nedeniyle teşekkür etti.

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Muhammet Fazıl Demir'in annesi Fatma Demir de yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da verilen mücadelenin zaferle sonuçlandığını söyledi.

Demir, "Allah'ım, sefer bizimdir. Biz seferimizi yaptık, Rabbim de zaferi bize nasip etti. Buradan tüm Müslüman ülkelere de bu zafer nasip olsun diye dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir daha benzer bir olayın yaşanmamasını dileyen Demir, "İnşallah bir daha 15 Temmuz yaşanmasın, kimsenin canı yanmasın." dedi.

Basın açıklamasının ardından 15 Temmuz Derneği üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleriyle Marmaris'teki şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaynak: AA
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