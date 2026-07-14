Marmaris'te 15 Temmuz anma programı düzenlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık koordinesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, programda yaptığı konuşmada, vatanın bağımsızlığı ve devletin bekası uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle yad ettiklerini, kahraman gazilere şükranlarını sunduklarını söyledi.

Hain darbe girişimi gecesi milletin her ferdiyle meydanlara inerek bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığını belirten Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O karanlık gece, Marmaris'imiz hain darbe girişiminin hedef aldığı en önemli merkezlerden biri olmuştur. İstanbul, Ankara ve Marmaris. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konakladığı ilçemizde, milletimizin iradesine kasteden hainler emellerine ulaşamamış, devletimizin güvenlik güçleri, kahraman polislerimiz, askerlerimiz, fedakar kamu görevlilerimiz ve milletimiz canlarını ortaya koyarak büyük bir mücadele vermiştir. Gösterdikleri fedakarlık ve kahramanlık, Marmaris'in 15 Temmuz destanının unutulmaz bir parçası olarak daima hafızalarımızda yaşayacaktır."

Şehit ailelerinin devlete ve millete en kıymetli emanet olduğunu vurgulayan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de yarın da sizlerin yanında olmaya devam edecektir. Kahraman gazilerimiz, sizler bu aziz milletin yaşayan onuru ve gururusunuz. Bizlere düşen en büyük görev; şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, gazilerimize daima destek olmak, birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkesi etrafında kenetlenmeye devam etmektir. Bu vesileyle Marmaris'imizin kahraman evlatları; Şehit Gülşah Güler'i, Şehit Nedip Cengiz Eker'i ve Mehmet Çetin'i rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, tüm aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum."

Anma programına, ilçe protokolü, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları katıldı.