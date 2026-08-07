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Marmaris açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Marmaris açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
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AFAD verilerine göre, Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 10.10'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10.86 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedilirken kısa süreli paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

AKDENİZ'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de açıklarında saat 10.10'da Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde derem meydana geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarındaki depremin 10.86 kilometre derinlikte yaşandığı kaydedildi. Deprem, Marmaris başta olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi. Sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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