Marmaray'da İşçi Hayatını Kaybetti

Marmaray Pendik-Ataköy seferini yapan tren Zeytinburnu-Yenimahalle arasında raylarda çalışan bir işçiye çarptı. İşçi olay yerinde hayatını kaybetti. Gebze-Halkalı arasında sefer yapan Marmaray'ın karıştığı kaza, Kazlıçeşme ile Yenimahalle durakları arasında saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Marmaray Pendik-Ataköy seferini yapan tren Zeytinburnu-Yenimahalle arasında raylarda çalışan bir işçiye çarptı. İşçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Gebze- Halkalı arasında sefer yapan Marmaray'ın karıştığı kaza, Kazlıçeşme ile Yenimahalle durakları arasında saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, TCDD'ye mensup 3 işçi, rayların üzerinde çalışma yaptığı sırada, makinist işçileri fark ederek siren çalmaya başladı.

İşçilerden 2'si kaçmayı başarırken 26 yaşındaki Vedat Güçtekin kendisini kurtaramadı. Güçtekin, Marmaray'ın çarpmasıyla rayların kenarında bulunan demir levhaya çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Vedat Güçtekin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.