Marmarabirlik yönetimi genel kurul öncesi üyeleriyle bir araya geldi

MUDANYA, BURSA (AA) - Marmarabirlik'e bağlı 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, 52 delegesiyle üst birlik yönetiminin olağan genel kurulu öncesinde Mudanya'da yemekte bir araya geldi.

Delege yemeğine Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Yıldız'ın yanı sıra kooperatifin sorumluluk bölgesindeki 5 ilçe, 76 köydeki delegelerinin yanı sıra dernek ve oda başkanları da katıldı.

Ev sahibi 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Cüneyt Soylu, 2021-2022 iş yılını değerlendirdiği konuşmasında, üretici ortaklardan sorumluluk bölgesinde aldıkları 12 bin 500 tonluk rekolteye karşılık yaşanan don afetinden dolayı 6 bin 986 ton alım yapabildiklerini söyledi.

75 milyon 870 bin liralık ödemenin peşin gerçekleştirildiğini kaydeden Soylu, üst birliğin almış olduğu kararla yaklaşık 7 milyon liralık fark ödemesi yaptıklarını ve bu süreçte 480 ortağın 1 milyon 726 bin 316 liralık borçlarının ertelendiğini belirtti.

Bir önceki iş yılını 10 milyon 379 bin liralık karla kapattıklarını belirten Soylu, yeni kampanya döneminde ise 31 Ocak 2022 tarihi itibariyle 4 milyon 621 bin liralık kar elde ettiklerini, kooperatif ortaklarına da ilaç ve gübre için toplamda 36 milyon 800 bin liralık kredi limiti tanımlandığını kaydetti.

Soylu, önemli sorumluluk olarak ortaklarına kendilerine emanet ettikleri Mudanya Kooperatifi'ni her zaman daha fazlasıyla hizmet etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

12 yıl önce Mudanya'dan çıktıkları yolda 10 yıl boyunca kooperatif başkanlığı yaptığını anımsatan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Yıldız ise, konuşmasına eski başkanvekili merhum Şevket Karagöz'ü rahmetle anarak başladı.

Birlik ve beraberlikten güç aldıklarına vurgu yapan Başkanvekili Yıldız, üretici ortaklara gerek kampanya döneminde, gerekse de dönem sonrasında gübre ve ilaç gibi desteklerde bulunduklarını detaylı olarak anlattı. Yıldız, en az 5 bin lira civarında düşünülen mazot desteği konusunda da çalışmalar yaptıklarını söyledi.

2020-2021 faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurulunu 26 Mart Cumartesi günü Nilüfer Başköy'deki Genel Müdürlük binasında yapacağını duyuran Marmarabirlik, faaliyet dönemine ilişkin bütçe ve çalışma programının karara bağlanmasının yanı sıra alım kampanyası içerisinde dinamik alım fiyatı belirlenmesi gibi konuları da görüşeceği 17 gündem maddesiyle toplanacak.

Genel kurulda, görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyelerinin de seçimi gerçekleştirilecek.