Marmara ve Ege'de Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Marmara ve Ege'de Kuvvetli Fırtına Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren güney Ege'de, öğle saatlerinde ise kuzey Ege ve Balıkesir ile Çanakkale'de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneybatısında ve Ege Bölgesi'nde kuvvetli fırtınanın etkili olacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden sonra güney Ege'de, öğle saatlerinden itibaren ise kuzey Ege ile Balıkesir'in batısı ve Çanakkale'de güney ve güneydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına, İzmir, Aydın ve Muğla'nın ise batı ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına bekleniyor.

Cuma günü gece saatlerinde güney Ege'de, cumartesi günü ise diğer bölgelerde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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