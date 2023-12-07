Marmara Üniversitesi'nde Sivil Strateji Sempozyumu düzenlendi

Marmara Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 7. Sivil Strateji Sempozyumu'nda afet sonrası işbirliği ve koordinasyon konusu ele alındı. Sempozyumda, deprem sonrası travma ve koordinasyon üzerine yapılan çalışmalar tartışıldı.

Marmara Üniversitesinde (MÜ) düzenlenen 7. Sivil Strateji Sempozyumu'nda "Afet Sonrası İşbirliği ve Koordinasyon" temasıyla oturum ve paneller yapılıyor.

MÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi (KEYEM) ile Sivil Toplum Merkez Üssü (STMÜ) ortaklığında gerçekleştirilen sempozyum, Göztepe'de bulunan İbrahim Üzümcü Konferans Salonu'nda başladı.

Açılışta konuşan MÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nail Yılmaz, daha yaşanabilir bir dünya için, toplumun her kesiminin görev üstlenmesi gerektiğini, özellikle afetlerin yaşandığı günlerde ortak akıl ve çalışmanın son derece önemli olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Yılmaz, sempozyumla afetler konusunun daha anlaşılır hale gelmesine, bir yandan da farklı toplumsal kesimlerin konuya ilgisini artırarak mümkün olduğu kadar rasyonel politikaların geliştirilmesine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Sempozyumun düzenleme kurulu başkanı ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Demirkaya ise etkinlikte deprem sonrasındaki travma ve koordinasyon üzerine yapılması gerekenleri konuşacaklarını kaydetti.

Büyük milletlerin bu gibi durumlara çok iyi hazırlandığını ve çok hızlı hareket edebildiğini dile getiren Demirkaya, "Bir şeyin risklerini çok iyi analiz eder, planlar, hazırlıkları yaparsanız o vuku bulduğunda, bu savaş olur, deprem olur, afet olur, çok hızlı hareket edebilir, yaraları sarabilirsiniz." dedi.

STMÜ Temsil Heyeti Üyesi Ömer Faruk Terzi'nin oturum başkanlığını yaptığı ilk panelde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu da Türkiye'nin deprem bölgesinde olduğunu anımsattı.

Ülkenin Alpler'den Himalayalar'a kadar uzanan hatta deprem riski altındaki beşinci ülke olduğunu belirten Tuzcuoğlu, "Bizim coğrafyamızın yüzde 66'sı, nüfusumuzun yüzde 77'si deprem riski altında bulunuyor. Dolayısıyla biz bu realiteye uygun bir şekilde şehirlerimizi yapılandırmak, meskenlerimizi, konutlarımızı, yapılarımızı sağlamlaştırmak ve buna uygun hale getirmek zorundayız." diye konuştu.

Tuzcuoğlu, son yüzyılda 6 ve üzerinde yaklaşık 230 depremin yaşandığına dikkati çekerek, "Devlet organizasyonu ve yerel yönetim organizasyonları son derece mühim ama millet organizasyonu olağanüstü. Devlet gibi reaksiyon gösteren bir millete sahibiz. İnsanlar her bir yerde ne buldularsa oraya koşturdular. Ülkemizin afetlere müdahalesi, devletimizin organizasyon kabiliyeti ve toplumun dinamizmiyle son derece hızlı." ifadelerini kullandı.

Oturuma katılan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da 6 Şubat'ta meydana gelen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgede yaptıkları çalışmalar sırasında yaşadıkları deneyimleri anlattı.

"Afet, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum" başlıklı panelin de düzenlendiği sempozyumda, "Afet Durumunda Sivil Toplum Kuruluşlarının Performansı" ve "Afet Durumunda Ulusal ve Uluslararası Koordinasyon Deneyimleri" başlıklı panel ve akademik oturum yapılacak.