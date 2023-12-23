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Marmara Denizi'nde fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor

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Marmara Denizi'nde fırtına beklenirken, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor. Bolu, Çankırı, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da kar yağışı bekleniyor.

Marmara Denizi'nde fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor.

Batı Karadeniz'de ise bu akşam saatlerinden itibaren Düzce ve Sinop'ta kuvvetli yağmur, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük'te kuvvetli yağmur ve yer yer karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor.

Bolu'nun yüksekleri, Çankırı'nın kuzeyi, Düzce'nin doğu ve yüksekleriyle Zonguldak ve Bartın'ın iç ve yüksek kesimlerinde orta kuvvette ve yer yer kuvvetli kar, Kastamonu il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Marmara Denizi Batı Karadeniz Zonguldak Fırtına Hava Durumu Doğal Afetler Güncel Haberler

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