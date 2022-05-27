Mardinli Vatandaş: Geçinebilmek İçin Mecburiyetten Çocuklarımı Okuldan Aldım. İçimden Ağlamak Geliyor - Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, partisinin kadın milletvekilleriyle birlikte Mardin'in Yurderi köyünde kadınların sorunlarını dinledi. Liseye gitmek isteyen kızlar, köylerine servis verilmediği için okula gidemediklerinden yakındı. Bir kadın ise "Geçinebilmek için mecburiyetten çocuklarımı okuldan aldım. İçimden ağlamak geliyor. Bu çocukların halini görseniz, buradan kalkamazsınız. Biz de bir anayız sonuçta, biz de çocuklarımızın arkadaşları gibi olmasını istiyoruz. Ama elimizden bir şey gelmiyor, mecburuz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Yurderi köyünü ziyaret etti. Karaca ve milletvekilleri, okulu bırakmak zorunda kızların ve kadınların sorunlarını dinledi.

" GEÇİNEBİLMEK İÇİN MECBURİYETTEN ÇOCUKLARIMI OKULDAN ALDIM. İÇİMDEN AĞLAMAK GELİYOR"

Dört çocuğunu okuldan alarak yevmiyeli işçi olarak çalıştırmak zorunda kaldığını söyleyen bir kadın, "Neyle geçinelim? Ne tarlamız var ne hayvanımız var. Geçinebilmek için mecburiyetten çocuklarımı okuldan aldım. İçimden ağlamak geliyor. Bu çocukların halini görseniz, buradan kalkamazsınız. Biz de bir anayız sonuçta, biz de çocuklarımızın arkadaşları gibi olmasını istiyoruz. Ama elimizden bir şey gelmiyor, mecburuz" diye konuştu.

"KÖYÜMÜZE OKUL SERVİS ARACI VERİLMEDİ"

Bir başka kadın ise yem alamadıkları ve hayvanlarına bakamadıkları için yedi tane ineğinin hepsini sattığını söyledi.

Gülsüm ve Melike adındaki lise çağındaki kızlar ise Anadolu Lisesi'ni kazandıklarını, ancak köylerine servis aracı verilmediği için okula gidemediklerini, bu sorunun civar köylerde de yaşandığını söyledi.

"OKUMAYA HAKKIMIZ YOK MU"

20 yaşındaki genç kadın ise "Ne yem alabiliyoruz ne saman alabiliyoruz. Geçen senenin samanlarıyla zar zor idare ediyoruz. Serada çalıştım akşama kadar ama bir çuval un alamıyoruz. Ben, gidip çalışıyorum. Okumaya hakkımız yok mu? Bu köyde 20 tane kız öğrenci vardı. Sadece üç tanesi okudu, diğer hepsi okuldan çıktı. Ben, şu an çalışıyorum, kendime hayret kalıyorum. Benim şu an üniversitede olmam gerekirken ben serada, tarlada çalışıyorum" dedi.