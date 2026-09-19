Mardin, Siirt, Elazığ ve Batman'da Gaziler Günü kutlandı

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Mardin, Siirt, Elazığ ve Batman'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Mardin'de Hükümet Konağı'nda düzenlenen törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Bahar Kalkanı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgesi Komutanı Tümgeneral İlhan İstanbullu ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mardin Şube Başkanı Mehmet Akpulat Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Muharip Gaziler Derneği Mardin Şubesi adına gazi Ali Candemir, burada konuşma yaptı.

Vali Akkoyun, törenin ardından gazilerle görüşerek, fotoğraf çektirdi.

Törene, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Ocak, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, vali yardımcıları, kaymakamlar, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Siirt

Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda, gazi Şefik Boğatekin günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Törene, Vali Vekili Birkan Tatlısöz, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Murat Çatak, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, Siirt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tekin Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, AK Parti İl Başkanı Abdulhekim Gider, MHP İl Başkanı Cengizhan Tükenmez, BBP İl Başkanı Bahattin Mergen, Siirt Şehit ve Gazi Aileleri Dernekler Federasyonu Başkanı Baki Olğaç, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gaziler katıldı.

Elazığ

Elazığ'da Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda, Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Namık Bulut, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Milletvekili Erol Keleş, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güray Şahin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, kurum müdürleri, öğrenciler ve gaziler katıldı.

Batman

Batman Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kıbrıs gazisi Mehmet Güneştekin, törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene, Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı ve Batman 14. İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanı Tuğgeneral Serkan Erişir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Batman Şube Başkanı Yahya Görmüş, kurum temsilcileri ve gaziler katıldı.

Vali Canalp, törenin ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Batman Şubesini ziyaret etti.

Kaynak: AA