Mardin Havalimanı'nın adı, 'Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirildi
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MARDİN Havalimanı'nın adının, 'Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
MARDİN Havalimanı'nın adının, 'Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Mardin Havalimanı'nın adı, 'Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Güncel