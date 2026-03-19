Mardin'de bayram öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların kabir ziyaretlerini daha temiz ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla mezarlıklarda kapsamlı temizlik çalışması sürdürülüyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, il genelindeki mezarlıklarda ot temizliği, çevre düzenlemesi ve genel bakım faaliyetleri titizlikle devam ettiriliyor.

Çalışmalar bayram süresince devam edecek.