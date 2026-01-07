Mardin Valisi Tuncay Akkoyun: Kar yağışının afete dönüşmesi engellendi

MARDİN'de 'Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Vali Tuncay Akkoyun, "Valiliğimizin koordinasyonunda ilgili tüm kurumlarımızla birlikte sahada yaklaşık 1200 personel ve 300'e yakın araç görev yapmıştır. Yapılan planlı ve etkin müdahaleler sayesinde kar yağışının afete dönüşmesi engellenmiş, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasına izin verilmemiştir" dedi.

Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan'ın da katılımıyla, valilik binasında 'Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vali Akkoyun, güvenlik kuvvetlerinin gayreti, vatandaşların iletişim ve iş birliği ile teknolojik imkanların aktif şekilde kullanılması sayesinde suç ve suçluyla mücadelede büyük başarılar sağlandığını belirterek, "Aralık ayında Mardin'de terör örgütlerine yönelik 15 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 17 şahıstan 3'ü tutuklandı. Terörle mücadele ile organize suç çetelerine yönelik operasyonlarımız da kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde 3 operasyon düzenlenmiş olup 7 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında değişik özellik ve çapta 138 silah ile 4 bin 692 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Suriye sınır hattında yer alan ilimizde, ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışan şahıslara karşı gerekli önlemler alınmakta ve denetimler aralıksız devam etmektedir. Aralık ayı içerisinde Suriye'den ülkemize yasadışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 83 kişi hudut birliklerimiz tarafından hudut hattı ötesinde engellenmiştir. Sınırı geçmeye teşebbüs eden 16 kişi yakalanarak güvenlik güçlerimize teslim edilmiştir" dedi.

'NARKOTİK OPERASYONLARINDA 11 KİŞİ TUTUKLANDI'

Bağımlılıkla mücadele kapsamında da çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü belirten Vali Akkoyun, narkotik suçlarla mücadelede geçen ay 71 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlarda 98 kişiye işlem yapıldığı ve gözaltına alınan 11 şüphelinin tutuklandığını söyledi. Akkoyun, kaçakçılıkla mücadelede kapsamında düzenlenen 52 operasyonda da 85 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını, huzur ve güven uygulamalarında aranan 713 kişinin yakalandığını, siber suçlar kapsamında düzenlenen 5 operasyonda da gözaltına alınan 25 kişinin adli mercilere sevk edildiğini belirtti. Vali Akkoyun, Aralık ayında 2 bin 154'ü okul servisi olmak üzere 176 bin 957 aracın denetlendiğini söyledi.

'1200 PERSONEL KARLA MÜCADELE GÖREV ALDI'

29 Aralık Pazartesi günü sabah saatlerinde kentte başlayan kuvvetli kar yağışının 3 gün boyunca etkili olduğunu belirten Vali Akkoyun, kar yağışı süresince, ilgili tüm kurumlarla anlık iletişim ve koordinasyon sağlanarak gerekli tedbirlerin zamanında alındığını ifade ederek, "Valiliğimizin koordinasyonunda; Büyükşehir Belediyemiz, İlçe Belediyeleri, Karayolları, AFAD, sağlık birimlerimiz ve diğer ilgili tüm kurumlarımızla birlikte sahada yaklaşık 1200 personel ve 300'e yakın araç görev yapmıştır. Yapılan planlı ve etkin müdahaleler sayesinde kar yağışının afete dönüşmesi engellenmiş, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasına izin verilmemiştir. Başta ana arterler, hastane güzergahları, ilçe ve kırsal mahalle ana bağlantı yolları olmak üzere ulaşımın aksamaması gereken tüm noktalarda karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülmüş; acil durumlara hızlı ve etkili şekilde müdahale edilmiştir" diye konuştu.