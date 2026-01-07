Mardin'de 'Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi

Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan'ın katılımıyla Valilikte "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Akkoyun, oluşturdukları güven ortamının devamını sağlamak için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Güvenlik kuvvetlerinin gayreti, vatandaşların iletişim ve iş birliği ile teknolojik imkanların aktif şekilde kullanılması sayesinde suç ve suçluyla mücadelede büyük başarılar sağlandığını vurgulayan Akkoyun, şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda Aralık ayında Mardin'de terör örgütlerine yönelik 15 operasyon düzenlenmiştir. Operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişiden 3'ü tutuklandı. Terörle mücadele ile organize suç çetelerine yönelik operasyonlarımız da kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde 3 operasyon düzenlenmiş olup 7 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. İlimizde terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında değişik özellik ve çapta 138 silah ile 4 bin 692 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışanlara karşı gerekli önlemler alınmakta ve denetimler aralıksız devam etmektedir. Suriye'den ülkemize yasadışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 83 kişi hudut birliklerimiz tarafından hudut hattı ötesinde engellenmiştir. Sınırı geçmeye teşebbüs eden 16 kişi yakalanarak güvenlik güçlerimize teslim edilmiştir."

Bağımlılıkla mücadele kapsamında da çalışmaların hassasiyetle devam ettiğinin belirten Akkoyun, narkotik suçlarla mücadelede geçen ay 71 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlarda 98 kişiye işlem yapıldığını ve gözaltına alınan 11 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Akkoyun, kaçakçılıkla mücadelede kapsamında düzenlenen 52 operasyonda ise 85 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını, huzur ve güven uygulamalarında aranan ve güvenlik güçlerince yakalanan 713 kişinin ile siber suçlar kapsamında düzenlenen 5 operasyonda gözaltına alınan 25 kişinin de adli mercilere sevk edildiğini aktardı.

Yaralanma ve ölümlü trafik kazalarını en aza indirmek konusunda trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığını söyleyen Akkoyun, bu kapsamda Aralık'ta 2 bin 154'ü okul servisi olmak üzere 176 bin 957 aracın denetlendiği bilgisini paylaştı.

Akkoyun, 29 Aralık'ta kentte başlayan kuvvetli kar yağışının üç gün boyunca etkili olduğunu ve bu süre boyunca ilgili tüm kurumlarla anlık iletişim ve koordinasyon sağlanarak gerekli tedbirlerin zamanında alındığının altını çizdi.

Akkoyun, şöyle devam etti:

"Valiliğimizin koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyeleri, Karayolları, AFAD, sağlık birimlerimiz ve diğer ilgili tüm kurumlarımızla birlikte sahada yaklaşık 1200 personel ve 300'e yakın araç görev yapmıştır. Yapılan planlı ve etkin müdahaleler sayesinde kar yağışının afete dönüşmesi engellenmiş, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasına izin verilmemiştir. Başta ana arterler, hastane güzergahları, ilçe ve kırsal mahalle ana bağlantı yolları olmak üzere ulaşımın aksamaması gereken tüm noktalarda karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülmüş, acil durumlara hızlı ve etkili şekilde müdahale edilmiştir."

Zorlu hava şartlarına rağmen büyük bir özveriyle çalışan herkese teşekkür eden Akkoyun, kentin huzuru, güvenliği ve vatandaşların günlük yaşamının aksamaması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.