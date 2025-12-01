Mardin'de eşi ve 5 yaşındaki kızıyla evde ölü bulunan Mehmet Kaya'nın ağabeyi: Acımızı yaşayamaz duruma geldik

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Berna Kaya (33), Mehmet Kaya (37) çifti ile çocukları Samyeli Kaya'nın (5), yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Kaya ailesinin bilgisine başvuruldu. Emniyet çıkışında açıklama yapan Mehmet Kaya'nın ağabeyi Sadık Kaya, "Aile olarak çok rencide olmaya başladık. Acımızı bile yaşayamaz duruma geldik. Çok fazla asılsız haberler yayınlanmaya başladı. Bize çok ağır bedeller veriliyor. Acımız büyük. Bir de üstüne bir daha her gün aynı acıyı lütfen yaşatmayın bize." dedi.

Olay, 25 Kasım'da gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Berna Kaya ile kızı Samyeli Kaya'nın cenazeleri, Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Mehmet Kaya'nın cenazesi ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde defnedildi.

EVDE BOĞUŞMA İZİ, KAPIDA ZORLAMA YOK

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede; silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi. Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu tespit edildi. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Soruşturma kapsamında ilçedeki bütün Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruldu.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında ailenin komşuları M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. M.C. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ailenin avukatlarından Nurullah Öner, adliye çıkışı yaptığı açıklamada, M.C.'nin 'Delil karartma' ve 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandığını açıkladı. Soruşturma kapsamında ayrıca M.C.'ye yardım ettiği iddia edilen V.E. ile B.K. de 'Delil karartma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.C.'nin kız arkadaşı B.S. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

'AİLE OLARAK ÇOK RENCİDE OLMAYA BAŞLADIK, ACIMIZI BİLE YAŞAYAMAZ DURUMA GELDİK'

Soruşturma kapsamında Kaya ailesinin bilgisine başvuruldu. Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü binasına saat 15.00'de avukatlarıyla gelen ölen Mehmet Kaya'nın anne ve babası ile 3 kardeşi, yaklaşık 6 saat süren ifade işlemlerinin ardından çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.

Ölen Mehmet Kaya'nın ağabeyi Sadık Kaya şunları söyledi:

"Aile olarak çok rencide olmaya başladık. Acımızı bile yaşayamaz duruma geldik. Çok fazla asılsız haberler yayınlanmaya başladı. Bize çok ağır bedeller veriliyor. Acımız büyük. Bir de üstüne bir daha her gün aynı acıyı lütfen ricam yaşatmayın bize. Biz temiz bir aileyiz. Düşmanlığımız yok, kinimiz yok, borcumuz, harcımız yok. Kardeşim, kardeşimin eşi, ikisi üniversite okumuş insanlar. Bakın, üniversite okumuş insanlar. Bizi bilen biliyor. Yıllarca Kızıltepe'de esnaflık yapan insanlarız. Bütün çevrede tanınan insanlarız. Bu duyumlar, bu haberler, asılsız haberler bizi ve ailemizi karalamaya başladı. Acı üstüne bir de daha acı ekleniyor. Dosya hakkında zaten gizlilik kararı var. Bize bile bilgi verilmiyor. Gerekli zaman, gerekli yerler bize bilgi verecek. Emniyet birimlerimize, savcılık birimlerimize gerçekten güveniyoruz. Allah onlardan razı olsun. Canla başla çalışıyorlar arkadaşlar. Sağ olsunlar. Geceyi gündüzünü bir yapıp çalışan arkadaşlar var şu an yukarıda. Şu an tutuklanan bir şahsın babasıyla eskiden beri tanışıklığımız var. O da işten dolayı esnaf olduğumuz için. Yani sonuçta 15-16 yıl ben şahsen Kızıltepe'de esnaflık yaptım. Kardeşlerim hala devam ediyordu. Tabii çevremiz oluyor. İnsanlar geliyor. Çeşit çeşit insanlarla çalışıyoruz. Başka da bir bilgi yok. Diğerlerini bilmiyorum. Başka bir bilgimiz yok. Sadece sizden ricam, çarpık haber olmasın artık. Bırakın biraz da acımızı yaşayalım."

'YAKIN ZAMANDA OLAYIN BÜTÜN YÖNLERİYLE AYDINLATILABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Kaya ailesinin avukatı Nurullah Öner de, "Dosya üzerinde gizlilik kararı mevcut. Birçok bilgi de paylaşılıyor. Sadece şunu söylemek istiyoruz; Gerçekten birçok asılsız bilgi de paylaşılıyor. Biz yaptığımız açıklamalarda şunu belirttik; zaten emniyet ve başsavcılık bu konuda tüm çalışmaları yapıyor. Bize bildirmeleri gereken bilgileri zaten bizimle paylaşıyorlar. Dosyada gizlilik kararı olduğu için biz bu anlamda paylaşabileceklerimizi daha önce paylaştık. Gerçekten artık sosyal medyada olsun, diğer medya taraflarında olsun aileyi ve vefat edenlerin anısını zora sokacak paylaşımlardan, zora sokacak söylemlerden bütün halkımızın uzak durmasını rica ediyoruz. Paylaşımlara daha büyük bir hassasiyetle yaklaşmalarını talep ediyoruz. Yakın zamanda biz bütün olayın bütün yönleriyle aydınlatılabileceğini düşünüyoruz. Zira emniyet de bu konuda iyi çalışıyor. Bu aşamada talebimiz budur. Ailenin de talebi bu yöndedir. 3 tutuklu ve 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest olan var ama hala soruşturma devam ediyor. Yani gözaltılar olabilir. Tutuklu sayısı artabilir" diye konuştu.