Mardin'de çocuğa ahırda şiddet kamerada; şüpheli serbest

MARDİN'in Savur ilçesinde güvercinlerini çaldığını iddia ettiği 17 yaşındaki çocuğu ahıra götürüp darbeden ve köpekle korkutan şüpheli, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olay, geçen günlerde, Savur ilçesi kırsal Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; köyde babasıyla yaşayan 17 yaşındaki erkek çocuğu, güvercinlerini çaldığını öne süren kişi tarafından ahıra götürüldü. Çocuğun pantolonunu ve üzerindeki tişörtünü çıkaran şüpheli, güvercinlerin yerini söylemesi için darbetti. Şüpheli daha sonra ahıra getirdiği köpeğini çocuğun üzerine salmakla tehdit etti. Bir süre sonra serbest bırakılan çocuğun şikayeti üzerine şüpheli gözaltına alındı. İddiaya göre çocuk, aldığı tehditler nedeniyle şikayetini geri çekti. Şüpheli bunun üzerine serbest bırakıldı. Ailesinden ayrı yaşayan çocuğun annesi, oğluna ulaşamadığını ve babası tarafından görüşmesinin engellendiğini öne sürüp, can güvenliğinden endişe ettiğini belirterek, şiddet anlarına ait görüntüleri sanal medyada, "Şikayetin geri çekilmesi işkenceyi meşru kılmaz. Yetkililerin videoyu delil kabul ederek derhal harekete geçmesini istiyorum" notuyla paylaştı.

Görüntülerde çocuğa vuran şüphelinin, "Güvercinlerim nerede olursa olsun getireceksin" demesi üzerine çocuğun, "Dayı vallahi bende değil" dediği duyuluyor. Daha sonra şüphelinin çocuğa "Dayı mayı yok. Bende değil yok. Kapıda MOBESE kamerası var, nasıl bende değil diyorsun oğlum" diyerek vurduğu görülüyor. Çocuğun "Vallahi bende değil" demesiyle çocuğa vurmaya devam eden şüphelinin "Nasıl sende değil oğlum, sendedir" dediği yer alıyor. Görüntülerde, ayrıca şüphelinin ahırdaki köpeği işaret ederek, "Vallahi getirmezsen köpeği üstüne salarım. Silahla seni öldürürüm" dediği de duyuluyor. Dakikalar süren şiddetin videosunu çeken kişinin ise "Yeter. Günahtır" dediği de görüntülerde duyuluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
