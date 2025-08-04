Mardin'de Yangınlar ve Güvenlik Önlemleri

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, "İlimiz genelinde temmuz ayı içerisinde ot, anız, ekin, orman, fidanlık, bağ ve bahçe yangınları olmak üzere toplam 354 yangına ekiplerimizce müdahale edilmiştir. Meydana gelen yangınların neredeyse tamamı insan kaynaklı olup, en küçük bir ihmalin bile büyük felaketlere sebep olabileceği unutulmamalıdır." dedi.

Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan'ın katılımıyla Valilikte "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Akkoyun, huzur ve güven ortamının istikrarını sağlayarak vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Güvenlik kuvvetlerinin gayreti, vatandaşların iletişim ve işbirliğiyle teknolojik imkanların da aktif şekilde kullanılmasıyla suç ve suçluyla mücadelede büyük başarılar sağlandığına vurgu yapan Akkoyun, şöyle konuştu:

"Temmuz ayında Mardin'de terör örgütlerine yönelik 3 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklanmıştır. Terörle mücadele ile organize suç çetelerine yönelik operasyonlarımız da kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde 3 operasyon düzenlenmiş olup 3 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında değişik özellik ve çapta 36 silah ile 227 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir."

Akkoyun, düzensiz göçle yapılan mücadeleye değinerek, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye geçmeye teşebbüs eden 30 kişinin hudut birlikleri tarafından hudut hattının ötesinde engellendiğini, sınırı geçmeye teşebbüs eden 20 kişinin yakalandığını, yakalananlardan terör örgütleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen 3 kişinin ise adli mercilere sevk edildiğini aktardı.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise geçen ay 107 operasyon düzenlendiğini belirten Akkoyun, bu operasyonlarda 136 kişiye işlem yapıldığı ve gözaltına alınan 22 şüpheliden 12'sinin tutuklandığı bilgisini verdi.

Temmuzda, kaçakçılıkla mücadelede kapsamında düzenlenen 42 operasyonda 49 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını aktaran Akkoyun, huzur ve güven uygulamalarında da aranan 430 kişinin güvenlik güçleri tarafından yakalanarak, adli mercilere teslim edildiğini kaydetti.

Akkoyun, kent genelinde siber suçlar kapsamında düzenlenen 11 operasyonda da 14 kişinin gözaltına alındığını ve adli mercilere sevk edilen 5 kişinin tutuklandığını aktardı.

Yaralanma ve ölümlü trafik kazalarını en aza indirmek konusunda trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığını dikkati çeken Akkoyun, şunları kaydetti:

"Aşırı hız, alkollü araç kullanımı, sürüş sırasında cep telefonu kullanarak sürücünün dikkatinin dağılması, kırmızı ışık ihlalleri, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmaması, emniyet kemerlerinin kullanılmaması maalesef acı sonuçlara neden olmaktadır. Trafik ekiplerimiz tarafından yapılan denetimler kapsamında temmuz ayı içerisinde 115 bin 190 araç denetlenmiştir."

Akkoyun, Mardinli çiftçilerin bir yıl boyunca sabır, gayret ve tevekkülle çalışıp emek verdikleri ürünlerin hasadını sürdürdüğünü işaret ederek, şöyle devam etti:

"İlimiz genelinde temmuz ayı içerisinde ot, anız, ekin, orman, fidanlık, bağ ve bahçe yangınları olmak üzere toplam 354 yangına ekiplerimizce müdahale edilmiştir. Meydana gelen yangınların neredeyse tamamı insan kaynaklı olup, en küçük bir ihmalin bile büyük felaketlere sebep olabileceği unutulmamalıdır. Tarım faaliyetleri sırasında anız yakmak, kısa vadede kolay bir çözüm gibi görünse de uzun vadede toprağın verimliliğini azaltıp, içerisinde barındırdığı milyonlarca canlıyı yok ederek ekosisteme ve insan sağlığına ciddi zararlar vermektedir. Doğanın bize sunduğu kaynakları sürdürülebilir şekilde kullanmak, gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Unutmayalım ki sağlıklı bir çevre ve bereketli topraklar geleceğimizin teminatıdır. Ülkemizde meydana gelen yangınlara müdahale esnasında şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza Yüce Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum."

"Ağustosta, tarihin seyrini değiştirip Anadolu'nun kapılarını bizlere açan Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünü kutluyoruz." diyen Akkoyun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın da 103'üncü yıl dönümünü idrak edeceklerini anımsattı.

Akkoyun, "Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum. Rabbim kutsal vatan topraklarımızda kıyamete kadar ezanımızı dindirmesin. Bayrağımızı 'Tam Bağımsız Türkiye' şiarıyla özgürce dalgalandırmayı, huzur ve güven içerisinde birliğimizi, beraberliğimizi devam ettirmeyi bizlere nasip etsin." ifadelerini kullandı.