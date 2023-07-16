Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşkuyla kutlandı

MARDİN - Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında anma programı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilmiş fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Fotoğraf Sergisi" ile başlayan program saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Programda vatandaşlara hitap eden Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 7 yıl önce bugün, millet olarak tarihin en karanlık saatlerini hep birlikte yaşanıldığını belirterek, "7 yıl önce bugün, ülke ve millet olarak tarihimizin en uzun ve en karanlık gecesini hep birlikte yaşadık. Öncelikle o karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. O gece şehadeti göze alarak hainlere karşı mücadele eden kahraman gazilerimize minnet duygularımı ifade ediyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin dışında ellerine bayraklarını alarak yollara çıkan, caddeleri, sokakları, meydanları dolduran vatan sevdalılarına şükranlarımı sunuyorum. Bu akşam 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı kapsamında Mardin'den birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi tüm dünyaya bir kez daha haykıracağız. 15 Temmuz, aziz milletimizin kanla, şanla ve şerefle tarihe altın harflerle yazdığı kutlu bir destandır. Ne mutlu bizlere ki, ne mutlu bu milletin evlatlarına ki, bu kutlu destanın başkahramanlarıyız. O gece bu cennet vatanın, bu güzel coğrafyanın güzide evlatları, ellerinde bayraklarla, dillerinde tekbirlerle tanklara, bombalara kendilerini siper ettiler. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesini aydınlatan tüm şehitlerimize, Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. O gece şehadeti göze alıp hainlere karşı mücadele veren, kahraman gazilerimize minnet duygularımı ifade ediyorum" dedi.