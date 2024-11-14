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Bakanlığın kayyum atadığı Mardin'de '10 gün sürecek' dikkat çeken karar

Bakanlığın kayyum atadığı Mardin'de '10 gün sürecek' dikkat çeken karar
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Mardin Valiliği, 14 Kasım'dan itibaren kent genelindeki açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklamalarını 10 gün süreyle yasakladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanan Mardin'de, Valilik tarafından 14 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere, kent genelindeki açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemler yasaklandı.

VALİLİKTEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Valilik açıklamasında, "Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeninin sağlanması, Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, terör eylemlerinin ve suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; Açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, her türlü açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, miting, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma/nöbet eylemi stant açma, çadır kurma, dron çekim faaliyetleri, anket yapılması, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb. her türlü eylemin, yukarıda belirtilen eylem/etkinliklere katılmak amacıyla, diğer illerden geldiği anlaşılan şahıs/araçların ilimiz sınırına girişleri; ilimizden hareket ettiği anlaşılan şahıs/araçların il sınırlarımızdan çıkışları; ayrıca, bu kapsamda, başka illerden gelerek belirtilen eylem/etkinliklere katılmak maksadıyla ilimizden başka illere yapılacak geçişler için ilimiz güzergahının kullanılmasının; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci ve 19'uncu maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi hükümleri gereğince; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Mardin il sınırları içerisinde (İl merkezi, İlçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 14 Kasım 2024 Perşembe günü saat 07: 00'den 24 Kasım 2024 Pazar günü saat 23: 59'a kadar 10 gün süre ile yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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