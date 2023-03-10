Maraş ve Elbistan'da başarılı çalışmaları ile dikkat çeken Kayseri valisi Gökmen Çiçek koordinatör vali olarak atandı

Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen ilçelerden biri olan Elbistan'da koordinatör vali olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Adıyaman'a AFAD koordinatör valisi olarak görevlendirildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler, 11 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Depremin en çok etkilendiği noktalardan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Adıyaman'a AFAD koordinatör valisi olarak görevlendirildi.

Elbistan kentinde dört adet konteynır çarşı yaparak tüm deprem bölgelerinde "Elbistan modeli" tabiriyle konteynır çarşıların yapılmasına vesile olan ayrıca yine konteynır yaşam alanları ve çadır kentlerde vatandaşların tüm ihtiyaçlarına koşarak talepleri karşılayan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şimdi de Adıyaman'da depremden etkilenen alanlar ve vatandaşlar için görev başında