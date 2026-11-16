Mao Ning, Shenzhen zirvesinin üç lideri tarihte ilk kez yüz yüze getireceğini söyledi

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BEİJİNG, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin, Rusya ve ABD liderlerinin Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleştireceği zirvenin, üç ülke liderlerini tarihte ilk kez yüz yüze bir araya getireceğini söyledi.

Mao pazartesi günkü basın toplantısında yaptığı açıklamada üç liderin, dünya barışının korunması ve büyük ülkeler arasındaki ilişkilerde stratejik istikrarın teşvik edilmesi konusunda derinlemesine görüş alışverişinde bulunacaklarını ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in 19 Kasım'da Shenzhen'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Çin-Rusya-ABD zirvesi düzenleyeceği belirtilmişti.

Kaynak: Xinhua