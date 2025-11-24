Haberler

Mansur Yavaş'tan "konser soruşturması" iznine itiraz

Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz
Güncelleme:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında verilen 'konser soruşturması' iznine ilişkin yasal itiraz sürecini başlatarak itiraz dilekçesini, Danıştay Birinci Daire'ye iletilmek üzere İçişleri Bakanlığı'na sundu.

  • Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı'nın kendisi hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'denetim görevini ihmal' suçlarından soruşturma iznine Danıştay Birinci Daire'ye itiraz etti.
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 32 konser hizmet alımında 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarar tespit edildi.
  • Soruşturmada 14 sanık hakkında 'nitelikli zimmet' suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı ve davanın ilk duruşması 6 Ocak 2026'da görülecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik, geçmiş yıllarda düzenlenen konserler nedeniyle yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma sürerken, ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir hamle geldi.

YAVAŞ'TAN SORUŞTURMA İZNİNE İTİRAZ

Yavaş, İçişleri Bakanlığı'nın, ABB'nin konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin kendisi hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'denetim görevini ihmal' suçlarından soruşturma yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği izne itiraz etti. Yavaş, itiraz dilekçesini Danıştay Birinci Daire'ye iletilmek üzere İçişleri Bakanlığı'na sundu.

Mansur Yavaş 'konser soruşturması' iznine ilişkin itiraz dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na sundu

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturması kapsamında, iddianame tanziminden sonra ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkındaki iddiaların "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" olduğunu değerlendirerek, İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etmişti. Bakanlık ise bu talebe olumlu yanıt vererek soruşturma izni verilmesi kararı almıştı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdi raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından, "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçundan tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Mansur Yavaş 'konser soruşturması' iznine ilişkin itiraz dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na sundu

31'ER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Soruşturma tamamlanarak 5'i tutuklu 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle 59 sayfalık iddianame hazırlanmıştı.

KİMLER TUTUKLANDI?

Şüphelilerden, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B., Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili/eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E., Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z., Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O.E. ile Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortaklarından S.Ç., "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

İddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, 2021-2024 yılları arasında yapılan 32 konseri konu alıyor. Davanın ilk duruşması, 6 Ocak 2026'da görülecek.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (16)

Haber YorumlarıDüşünür:

KİME NE SUNUYON SAYIN BASKANIM ANLAYACAKLARMI SANKİ ALLAH BU ÜLKEYİ AKEPKK MEHAPKKDAN BİRAN ONCE KURTARSIN

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme97
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖnce Vatan:

Bir ..........daha...Hani yargılanmaktan çekincesi yoktu...CHP HDP PKK oylarını alırken böyle konuşmuyordunuz ama...Mansur bile hdp yalakalığı ve demirtaş yalakalığı yapmıyormuydu oy için...Oyları aldıktan sonramı vatan aklınıza geldi...

yanıt36
yanıt32
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

40,000 kişinin katili ARTİN AGOPYAN'a (Abdullah Öcalan'ın gerçek adı ARTİN AGOPYAN'dır) "KURUCU ÖNDER" diyen vatan haini moruk Devletyan Bahçeliyan, yardımcısı hain Fetiyan Yıldızyan, Celalyan Adanyan ve bu MHPKK terör örgütünün "SUÇ ORTAĞI" AKPKK (İSRAİL HOLDİNG) hakkında niye soruşturma başlatılmıyor ???........ 40,000 kişinin katili, ne zaman "KURUCU ÖNDER" oldu ???....... MHPKK elebaşı Devletyan Bahçeliyan'dan CEVAP BEKLİYORUZ !!!....... ERMENİSTAN, bütün bu HAİNLERLE "GURUR DUYUYOR" !!!

yanıt4
yanıt1
Haber YorumlarıEmre Siskolu:

tutuşmuş herhalde birileri. madem suçsuz sun neden itiraz ediyorsun bırak denetlesinler

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Lafa bak hizaya gel, bir gonga tokmak vurmak milyon dolar ödenmesi normal mış itiraz etmek neden suç oluyor

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıZeki Anti:

Madem sorun yok diyorsun neden itiraz ediyorsun demezler mi..

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

bu ülkede Atatürk gibi büyük işler yapmış kim var biz ona puta tapar gibi tapmıyoruz yalakalık yalamalık yapmıyoruzki varsa o yapan salakların sorunu sadece saygı duyuyoruz onudamı yapmayalım varmı sizde öyle bir lider? yok. işte siz onun ezikliği içindesiniz keşke bizimde Atatürk gibi büyük bir liderimiz olsa diyorsunuz ama diliniz varmıyor rant yağma talan üç kağıt peşkeş iyi bir şey değil yapan hayırla anılmıyor kulakları hakkı yenenler tarafından çınlatılıyor

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
