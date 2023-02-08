Mansur Yavaş duyurdu: Hatay Havalimanı'nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık

Depremlerin ardından pistteki yarılmaların sonucu olarak Hatay Havalimanı uçuşa kapatılmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Havalimanı'nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık. Mesai arkadaşlarımız alandaki hafriyat atıklarını temizliyor." dedi.

Hatay'da deprem sonrasında havalimanı pistinde de büyük tahribat oluştu. Hatay Havalimanı'nın pistinin enine doğru yarıldığı, asfaltın kalktığı görüldü.

ANKARA'DAN GELEN EKİPLER ÇALIŞIYOR

Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada havalimanına dair önemli bir açıklamada bulunarak, "Hatay Havalimanı'nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık. Mesai arkadaşlarımız alandaki hafriyat atıklarını temizliyor." dedi.

HAVALİMANI YOLUNDA DA DERİN ÇATLAKLAR OLUŞTU

Hatay Havalimanı yolunda da derin çatlaklar oluştu. Yol, araç trafiğine kapatıldı. Pistteki yarılmalar nedeniyle de havalimanı, ilk günden beri uçuşlara kapalı.