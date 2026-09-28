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Manisa Turgutlu'da 11 öğrencinin yaralandığı okulda eğitime yeniden başlandı

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Manisa Turgutlu'da 11 öğrencinin yaralandığı okulda eğitime yeniden başlandı
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Manisa Turgutlu'daki Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde, 22 Eylül'de av tüfeğiyle açılan ateş sonucu 3'ü ağır 11 öğrencinin yaralandığı olayın ardından verilen 3 günlük aranın bitmesiyle bugün yeniden dersbaşı yapıldı. Olayla ilgili 7 şüpheli tutuklandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde H.O.'nun (15) öğrencilerin okula geldiği sokakta av tüfeğiyle ateş edip 3'ü ağır, 11 öğrenciyi yaraladığı olayın ardından eğitime 3 gün ara verilen Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde bugün yeniden dersbaşı yapıldı.

Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi yakınında, öğrencilerin okula geldiği sokakta 22 Eylül'de saat 08.00 sıralarında av tüfeğiyle ateş açıldı. Olayda 3'ü ağır, 11 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Av tüfeğiyle yaya olarak olay yerine geldiği ve saldırının ardından kaçtığı güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin H.O. olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışması sonucu şüpheli H.O. ile annesi, babası, anneannesi, dedesi, bazı yakınları ile fişekleri satan av bayisinin işletmecisinin de aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. 4'ü adli süreçteki çocuk (ASÇ) 10 şüpheli, işlemlerinin ardından 25 Eylül'de Turgutlu Adliyesi'ne sevk edildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden H.O., annesi, babası, dedesi, kuzeni, fişekleri satın aldığı ileri sürülen av bayi işletmecisi ile bir arkadaşı tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eğitime 3 gün ara verilen Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri, bugün yeniden ders başı yaptı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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