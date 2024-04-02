Manisa'da trafik kazasında hayatını kaybedenler defnedildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde dün meydana gelen kazada ölen 4 kişinin cenazeleri Saruhanlı ilçesinde defnedildi.

Yakınları tarafından morgdan teslim alınan sürücü Nadi Çekin ile eşi Alime Çekin'in cenazeleri, Kayışlar Mahallesi'ne getirildi.

Çift için mahalle camisinin önünde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Cenazeye katılan, aynı kazada eşi Halime Yıldız Çekin ve 3 yaşındaki oğlu Ardes Aras Çekin'i kaybeden, Nadi Çekin'in yeğeni Yunus Çekin'in gözyaşlarına hakim olamadığı, ayakta durmakta zorlandığı gözlendi.

Cenazeler, mahalle mezarlığında defnedildi.

Aynı kazada hayatını kaybeden Hamide Yıldız Çekin (30) ve 3 yaşındaki oğlu Ardes Aras Çekin'in cenazeleri de ikindi namazı sonrası Saruhanlı ilçesine bağlı Kayışlar Mahallesi'nde toprağa verildi.

Oy kullanmak için Saruhanlı'ya gitmişler

Kazada ölen Halime Yıldız Çekin'in Uşak'ın Eşme ilçesindeki devlet hastanesinde hemşire olduğu, Nadi ve Alime Çekin'in 3 yaşındaki Ardes Aras'a bakıcılık yaptığı, yerel seçimlerde oy kullanmak üzere Eşme'den Saruhanlı'ya geldikleri ve dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.

Yunus Çekin'in ise Manisa ve Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı Saruhanlı hizmet biriminde çalıştığı için Saruhanlı'da yaşadığı belirtildi.

Halime Yıldız Çekin ve oğlu Ardes Aras Çekin'in cenazesi aynı camide ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaza

Manisa'nın Salihli ilçesinde, dün Nadi Çekin (68) yönetimindeki 45 AFN 092 plakalı hafif ticari araç, İzmir-Ankara E96 kara yolu Mersinli Mahallesi mevkisinde, M.A'nın (25) kullandığı 63 M 3704 plakalı sabun yüklü tıra arkadan çarpmış, sürücü Çekin ile araçtaki Alime Çekin (65) ve Halime Yıldız Çekin (30) olay yerinde, ağır yaralanan 3 yaşındaki Ardes Aras Çekin ise hastanede yaşamını yitirmişti.