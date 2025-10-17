Haberler

Manisa'da Kız Kardeşine Şiddet Uygulayan Ağabey ve Babası Tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, kız kardeşi S.A.'ya kaynar su dökerek şiddet uygulayan M.A.İ.A. ve babası G.A., tutuklandı. Olay sonrası anne, şikayetini geri çekti. S.A., koruma altına alındı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde kız kardeşi S.A.'ya (16) üzerine kaynar su döküp şiddet uygulayan M.A.İ.A. (19) ile babası G.A.'nın tutuklandığı olayda anne, oğlu ve eşi hakkındaki şikayetini geri çekti.

İlçede Lalapaşa Camisi'nin imamı, 29 Eylül'de saat 15.30 sıralarında, imam odasının kilidinin kırıldığını gördükten sonra durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. İddiaya göre, yapılan incelemede 2 erkek ve 1 kızın cami kapısını zorlayarak içeri girdiği ve uygun olmayan davranışlarda bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin T.G. (21)., M.E.A. (18) ve kız çocuğu S.A. (16) olduğunu belirledi. Şüpheliler, yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, T.G. ve M.E.A. tutuklandı.

BABASI DA YAKALANDI

Olayın ardından ağabey M.A.İ.A. (19), kız kardeşi S.A.'ya şiddet uyguladı, üzerine kaynar su döküp, ayaklarını öptürdü. M.A.İ.A., o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde, ağabeyinin S.A.'ya "Kapanacaksın ayağıma, kapan özür dile" dedikten sonra elindeki kaynar suyu döktüğü, kız kardeşinin saçından tutarak şiddet uyguladığı anlar yer aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından M.A.İ.A.'nın adresini belirledi. Yapılan baskınla evinde yakalanan M.A.İ.A.'nın, gözaltına alınmadan önce tişörtünü yakıp ardından bıçakla kendine zarar verdiği belirtildi. Kolundan yaralanan M.A.İ.A., Manisa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen M.A.İ.A., adliyeye sevk edildi. M.A.İ.A.'nın babası G.A. da polis tarafından gözaltına alındı. Baba-oğul, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

KORUMA ALTINA ALINDI

Manisa Valiliği'nin talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, şiddete maruz kalan çocuk için gerekli tedbir çalışmaları başlatıldı. S.A., Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İlk Kabul Birimi'nce koruma altına alındı. S.A.'nın barınma, psikodestek ve sağlık taramasından faydalanacağı bildirildi.

Soruşturma sürerken, olayın ardından şikayetçi olan anne, hem eşi G.A. hem de oğlu M.A.İ.A. hakkındaki şikayetini geri çekti. Annenin, cezaevindeki oğlu M.A.İ.A. ile görüştüğü, yaşanan olay sebebiyle oğlunun pişman olmasından dolayı şikayetini geri çektiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
