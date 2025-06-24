Manisa'da Eski Çöp Alanında Metan Gazı Patlaması ve Yangın

Manisa'da Eski Çöp Alanında Metan Gazı Patlaması ve Yangın
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Alaşehir'de eski çöp depolama alanında meydana gelen metan gazı patlaması sonrası yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bir itfaiyeci dumandan etkilendi. Yangının ormana sıçramaması için çalışmalar sürüyor.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde eski çöp depolama alanında metan gazı patlamasının ardından yangın çıktı. Yoğun duman çevreyi sararken, yangına müdahale eden itfaiye ekibinden H.A.A. dumandan etkilendi. Alevlerin ormana sıçramaması için söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.

Yangın, bugün saat 18.00 sıralarında Ilıca Mahallesi'ndeki eski vahşi çöp depolama alanında çıktı. Çöplük alanda metan gazı patlamasının ardından çıktığı tahmin edilen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir Belediyesi ve Sarıgöl Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca destek amaçlı olarak İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 yangın helikopteri de söndürme çalışmalarına havadan destek verdi. Alevlerin yakındaki ormana sıçramaması için çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor.

BİR İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Ekipler yangına müdahale ederken itfaiye görevlisi H.A.A. dumandan etkilendi. O sırada yangın çalışmalarını yerinde takip eden ve doktor olan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, sağlık personeliyle birlikte dumandan etkilenen H.A.A.'ya ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.A.A.'nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN YANGINA DAİR AÇIKLAMA

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, yangın çıkan alanda her yıl gaz patlamalarıyla yangınlar çıktığını belirterek, "Alaşehir'in eski vahşi çöp depolama alanında yangın çıktı. Yıllardır burası vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılmış. Şu anda çöplerin, çöp transfer istasyonuna gönderilmesi nedeniyle artık buraya çöplerimiz dökülmüyor. Ancak her yıl burada gaz patlamalarıyla tekrarlayan yangınlar çıkıyor. Evrenli bölgesi en yakın orman bölgemiz. Ekiplerimiz yangının ormana sıçramaması için çalışıyorlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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